China y Taiwán estarán unidos, afirma Xi a la líder opositora taiwanesa

Un televisor muestra la reunión entre la presidenta del KMT, Cheng Li-wun, y el presidente chino Xi Jinping AFP

Publicado por Virginia Martínez 10 de abril, 2026

(AFP) El presidente chino, Xi Jinping, le dijo a la líder del partido de la oposición de Taiwán que está "plenamente convencido" de que en el futuro los pueblos chino y taiwanés estarán unidos.

Cheng, la primera presidenta del Partido Kuomintang (KMT) que visita China continental en los últimos 10 años, abogó ante su anfitrión en Pekín por unas relaciones más tranquilas para "evitar la guerra".

China considera a la isla como parte de su territorio e incluso no descarta recurrir a la fuerza para retomarla.

Presión militar y diplomática sobre Taiwán desde 2016

Pekín intensificó su presión militar y diplomática sobre Taiwán desde 2016, cuando llegó al poder el Partido Democrático Progresista (PDP), que considera la isla como una nación soberana.

"La tendencia general de que los compatriotas de ambos lados del estrecho se acerquen, tejan lazos y se unan, no cambiará. Es una parte inevitable de la historia. Estoy plenamente convencido de ello", le dijo Xi a la dirigente taiwanesa en su inédito encuentro.

"Oponiéndonos a la independencia de Taiwán, podemos evitar la guerra", declaró Cheng en una rueda de prensa tras su reunión, en la que se hizo eco de la postura del dirigente chino.

No obstante, la política había afirmado previamente a Xi que "ambas partes deberían superar la confrontación política".