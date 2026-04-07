La líder opositora taiwanesa Cheng Li-wun visita China en un gesto inusual y en plena tensión bilateral

Publicado por Diane Hernández 7 de abril, 2026

La presidenta del partido opositor taiwanés Kuomintang (KMT), Cheng Li-wun, inició este martes una inusual visita a China con el objetivo declarado de promover un clima de "paz" entre ambas partes, en un momento de creciente presión de Pekín sobre Taiwán, según informó la AFP.

Un viaje inédito en una década

Cheng se convierte en la primera líder del KMT en visitar China en los últimos diez años. Su llegada se produjo en Shanghái, donde fue recibida con gestos protocolares antes de trasladarse en caravana, de acuerdo con imágenes difundidas por medios taiwaneses y la agencia estatal china Xinhua.

La dirigente permanecerá seis días en el país, con una agenda que incluye visitas a Shanghái, Nanjing y Pekín. Entre sus objetivos figura un posible encuentro con el presidente chino, Xi Jinping, antes de un viaje previsto a Estados Unidos, principal aliado en materia de seguridad de Taiwán.

Mensaje de distensión en un contexto de presión

Antes de partir, Cheng defendió la necesidad de rebajar tensiones y evitar una escalada militar. "Taiwán debe hacer todo lo posible para evitar que estalle una guerra. Preservar la paz es preservar a Taiwán", declaró en Taipéi, recogió la agencia.

El viaje se produce en un contexto de creciente presión de China sobre la isla, a la que considera parte de su territorio y sobre la que no descarta el uso de la fuerza para lograr la reunificación.

División política en Taiwán El Kuomintang mantiene históricamente una postura favorable a unas relaciones más estrechas con Pekín, en contraste con el actual gobierno taiwanés, que defiende una línea más firme frente a China.

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​Sin embargo, la visita de Cheng ha generado críticas dentro de Taiwán, donde algunos sectores la acusan de adoptar una posición excesivamente cercana a Pekín. La última vez que un líder del KMT realizó un viaje similar fue en 2016, cuando la entonces presidenta del partido, Hung Hsiu-chu, visitó China.

Un gesto con implicaciones estratégicas

El viaje de Cheng Li-wun se interpreta como un intento de reabrir canales políticos en un momento especialmente delicado para la región. La combinación de diálogo político, presión militar y alianzas internacionales mantiene el equilibrio en el estrecho de Taiwán en una situación de alta sensibilidad.

De acuerdo a la AFP, esta visita podría influir tanto en la política interna taiwanesa como en la dinámica de relaciones entre Pekín, Taipéi y Washington en los próximos meses.