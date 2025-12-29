China comienza un gran despliegue militar ante Taiwán y advierte a "fuerzas externas" por su apoyo a la isla

Publicado por Israel Duro 29 de diciembre, 2025

El Gobierno de Taiwán denunció que ha detectado al menos 89 aviones militares chinos y 28 buques de guerra y guardacostas cerca de la isla, coincidiendo con el inicio de unas maniobras con fuego real por parte de China. Se trata del mayor número de vehículos militares desplegados por Pekín desde octubre de 2024.

Desde Pekín, se anunció el lanzamiento de las maniobras, bautizadas como Misión Justicia 2025, y que cuentan con la participación de destructores, fragatas, soldados, bombarderos y drones. El objetivo del despliegue es realizar "entrenamientos con fuego real contra objetivos marítimos al norte y sudoeste de Taiwán", afirmó el ejército chino.

Tras el inicio de los ejercicios, el Ministerio de Relaciones Exteriores alertó que cualquier intento de obstruir la unificación de Taiwán con China "está destinado al fracaso".

"Las fuerzas externas que intentan usar Taiwán para contener a China y que arman a Taiwán solo alentarán la arrogancia independentista y empujarán al estrecho de Taiwán a una situación peligrosa de guerra inminente", dijo su portavoz Lin Jian.

Además, el Ejército Popular de Liberación (EPL) mostró un mapa con cinco grandes zonas alrededor de Taiwán, donde se organizarán las "actividades con fuego real".

"Intimidación militar" china Taiwán condenó el anuncio de las maniobras, que la portavoz presidencial Karen Kuo calificó de "intimidación militar". La guardia costera taiwanesa afirmó el lunes que detectó cuatro buques de los guardacostas chinos que navegaban frente a sus costas norte y este.



Esa fuerza de Taipéi dijo que "inmediatamente movilizó buques grandes para preposicionar su respuesta en áreas relevantes", y que "envió unidades adicionales de apoyo". Las maniobras de China "confirman más su naturaleza agresora, haciéndola la mayor destructora de la paz", según el Ministerio de Defensa de Taiwán.

"Que cualquier barco o avión no relacionado evite ingresar a las aguas y espacio aéreo"

Las actividades se enfocarán en la "capacidad de combate mar-tierra, toma conjunta de amplia superioridad, bloqueo de puertos y zonas clave", detalló en un comunicado el coronel Shi Yi, portavoz del Comando de Teatro Oriental del EPL.

"En aras de la seguridad, se recomienda que cualquier barco o avión no relacionado evite ingresar a las aguas y espacio aéreo antes mencionados", agrega el comunicado.

La televisión estatal china reportó que un tema central de los ejercicios es el "bloqueo" de puertos taiwaneses, incluyendo Keelung en el norte y Kaohsiung en el sur.

"Una firme advertencia contra las fuerzas separatistas por la independencia de Taiwán"

El coronel chino Shi Yi afirmó que las maniobras son "una firme advertencia contra las fuerzas separatistas por la independencia de Taiwán", y "una acción legítima y necesaria para salvaguardar la soberanía y unidad nacional".

Los planes de las maniobras incluyen navíos "que se aproximan a la isla de Taiwán desde diferentes direcciones", precisó Shi. Los "asaltos conjuntos" buscan "probar sus capacidades de efectuar operaciones conjuntas".

Nuevo paso tras el acuerdo de ventas de armas entre Taiwán y EEUU

China dijo este mes que iba a tomar "medidas decididas y contundentes" para salvaguardar su territorio tras la venta de armas de Estados Unidos a Taiwán.

La semana pasada, el gobierno anunció sanciones contra 20 empresas de defensa estadounidenses, aunque en su mayoría tienen poco o ningún negocio en China.

Pekín también mantiene un choque diplomático con Tokio, después de que la nueva primera ministra japonesa sugiriera un potencial apoyo a Taiwán en el caso de un futuro conflicto armado.