Rubio anuncia la detención de dos familiares del general iraní Soleimani y ahora se encuentran a la espera de deportación

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 4 de abril, 2026

El secretario de Estado Marco Rubio anunció este sábado la detención de dos familiares del fallecido general iraní Qassem Soleimani, mientras la guerra en Irán se adentra en su segundo mes y se profundizan los ataques contra infraestructura y líderes militares iraníes.

Soleimani, un temido oficial militar que controlaba buena parte de las milicias, grupos religiosos y fuerzas tribales que conforman el aparato bélico iraní, murió en un ataque con dron ordenado por el presidente Donald Trump durante su primer mandato en 2020. Su sobrina, Hamideh Soleimani Afshar, había estado promoviendo "propaganda para el régimen terrorista de Irán mientras disfrutaba de un estilo de vida lujoso en Los Ángeles", dijo Rubio en ‘X’.

Until recently, Hamideh Soleimani Afshar and her daughter were green card holders living lavishly in the United States.



Afshar is the niece of deceased Iranian Major General Qasem Soleimani. She is also an outspoken supporter of the Iranian regime who celebrated attacks on… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) April 4, 2026

El secretario de Estado confirmó Afshar y su hija se encuentran ahora bajo custodia del ICE luego de que se cancelara su condición de residentes permanentes legales. Ahora están a la espera de ser deportadas.

"Hasta hace poco, Hamideh Soleimani Afshar y su hija eran titulares de tarjeta verde que vivían lujosamente en Estados Unidos", escribió Rubio en X. "Afshar es la sobrina del fallecido general de división iraní Qasem Soleimani. También es una defensora abierta del régimen iraní que celebró ataques contra estadounidenses y se refirió a nuestro país como el 'Gran Satán'. La Administración Trump no permitirá que nuestro país se convierta en un hogar para extranjeros que apoyan regímenes terroristas antiamericanos”.

También en abril, Rubio canceló las visas de la hija del exjefe de seguridad iraní Ali Larijani — abatido en un ataque aéreo israelí en marzo — y de su esposo.

"Ambos ya no se encuentran en Estados Unidos y tienen prohibida la entrada en el futuro", escribió en ‘X’ el subsecretario de Estado para Asuntos Públicos Globales, Dylan Johnson.

La Casa Blanca, mientras tanto, continúa golpeando a Irán con el objetivo de destruir sus capacidades nucleares. Sin embargo, el cierre del Estrecho de Ormuz por parte de Teherán ha obligado a Trump a enfrentar el alza de los precios de la gasolina y un panorama electoral de medio término cada vez más complejo para el Partido Republicano. Trump advirtió este sábado en Truth Social que el tiempo se acaba: "El tiempo se acaba — 48 horas antes de que el infierno caiga sobre ellos".