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“Es casi imposible que la aeronave estadounidense haya caído sola, tuvo que haber sido impactada por los iraníes”

Eric Rojo conversó sobre el actual conflicto con Irán y el derribo del avión estadounidense en territorio persa.

Eric Rojo en Voz News.

Eric Rojo en Voz News.Voz News

Publicado por
Luis Francisco Orozco

En el noticiero de Voz News, la presentadora y directora ejecutiva Karina Yapor entrevistó al Coronel Retirado del Ejército de los Estados Unidos, Eric Rojo, con quien conversó sobre el actual conflicto con Irán y el derribo del avión estadounidense en territorio persa, así como también sobre el rescate de uno de sus tripulantes.

“En el protocolo siempre se le da seguimiento a los aviones y la búsqueda y rescate está lista para salir en cualquier momento de ser necesario. Lo primero que se busca es que las señales que dan los paracaídas y los asientos especiales, que van mandando una señal de localización para que un helicóptero protegido por otros aviones los rescaten. […] Es casi imposible que la aeronave haya caído sola, tuvo que haber sido impactada por los iraníes.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.

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