“Es casi imposible que la aeronave estadounidense haya caído sola, tuvo que haber sido impactada por los iraníes”

Publicado por Luis Francisco Orozco 4 de abril, 2026

En el noticiero de Voz News, la presentadora y directora ejecutiva Karina Yapor entrevistó al Coronel Retirado del Ejército de los Estados Unidos, Eric Rojo, con quien conversó sobre el actual conflicto con Irán y el derribo del avión estadounidense en territorio persa, así como también sobre el rescate de uno de sus tripulantes.

“En el protocolo siempre se le da seguimiento a los aviones y la búsqueda y rescate está lista para salir en cualquier momento de ser necesario. Lo primero que se busca es que las señales que dan los paracaídas y los asientos especiales, que van mandando una señal de localización para que un helicóptero protegido por otros aviones los rescaten. […] Es casi imposible que la aeronave haya caído sola, tuvo que haber sido impactada por los iraníes.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.