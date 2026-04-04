Netanyahu: Irán es más débil que nunca, Israel más fuerte que nunca

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 4 de abril, 2026

"El régimen iraní es más débil que nunca mientras que Israel es más fuerte que nunca", dijo el viernes el primer ministro, Benjamin Netanyahu, en un mensaje grabado desde una evaluación de la situación en el cuartel militar de Kirya, en Tel Aviv.

"Junto con nuestros amigos estadounidenses, seguimos golpeando el régimen terrorista en Irán. Estamos eliminando comandantes, bombardeando puentes y atacando infraestructuras", dijo.

"En los últimos días, la Fuerza Aérea [israelí] ha destruido el 70% de la capacidad de producción de acero de Irán. Se trata de un tremendo logro que priva al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica tanto de recursos financieros como de la capacidad de producir muchas armas", prosiguió el primer ministro.

Netanyahu subrayó que el esfuerzo bélico contra Irán se estaba llevando a cabo en plena coordinación entre él y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, así como entre las Fuerzas de Defensa de Israel y los militares estadounidenses.

"Continuaremos golpeando a Irán... y alcanzaremos todos nuestros objetivos", añadió.

En el frente norte del Líbano, Netanyahu dijo que las FDI continúan su ofensiva contra Hezbolá.

"Seguimos ampliando la zona de seguridad y afianzándola para proteger a las comunidades del norte", dijo el premier israelí, refiriéndose a la operación terrestre en el Sur del Líbano que llevan a cabo cuatro divisiones de las FDI.

"Me gustaría elogiaros, ciudadanos de Israel, por su firmeza y por seguir las instrucciones del Mando del Frente Interior [de las FDI], incluso en la noche del Seder. Sigan haciéndolo. Sigan manteniéndose firmes", dijo Netanyahu.

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