Países Bajos: una explosión sacude el centro de la ONG Cristianos por Israel sin causar heridos

Publicado por Carlos Dominguez 4 de abril, 2026

Una explosión provocó daños menores el viernes por la noche en un centro proisraelí en Países Bajos, sin causar heridos, informó este sábado la policía en X.

Un portavoz policial explicó a AFP que no había nadie dentro del edificio, gestionado por la ONG Cristianos por Israel, en la ciudad de Nijkerk, cuando se produjo la detonación a última hora del viernes. Las autoridades han abierto una investigación para identificar a los responsables.

En un comunicado publicado en su sitio web, el grupo expresó su consternación y afirmó que la explosión encaja en un patrón de ataques contra lugares judíos destinados a sembrar miedo.

El suceso se suma a una serie de ataques nocturnos similares contra espacios judíos en Países Bajos y en la vecina Bélgica en las últimas semanas. Esta serie de incidentes ocurre en un contexto marcado por el conflicto en Oriente Medio, donde Israel mantiene un enfrentamiento directo con el régimen iraní y sus aliados en la región.

La tensión internacional derivada de esta disputa ha incrementado la sensibilidad en torno a actos de antisemitismo y ha generado preocupación entre las comunidades judías europeas, que temen un aumento de ataques vinculados al clima geopolítico actual.

Una explosión frente a un colegio judío

Hace dos semanas se produjo una explosión que dañó el muro exterior de un colegio judío en Ámsterdam, sin dejar heridos, informó la alcaldesa de la capital neerlandesa, Femke Halsema.

Los judíos de Ámsterdam se enfrentan "cada vez con más frecuencia al antisemitismo, y eso es inaceptable", denunció la funcionaria, quien calificó lo ocurrido como un "acto cobarde de agresión".

"Es terrible. El antisemitismo no tiene cabida en los Países Bajos", declaró en X el jefe del Gobierno neerlandés, Rob Jetten.

Israel denuncia un repunte del antisemitismo en Países Bajos

El Ministerio de Relaciones Exteriores israelí denunció a mediados de marzo una "epidemia de antisemitismo" en Países Bajos. "¿Dónde tendrá lugar el próximo ataque?", se preguntó en un comunicado publicado en X, en el que afirmaba que "el Gobierno neerlandés debe hacer mucho más para luchar contra el antisemitismo".