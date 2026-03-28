Francia: la policía frustra un atentado con explosivos frente al Bank of America en París

Publicado por Carlos Dominguez I afp 28 de marzo, 2026

La policía francesa evitó el sábado un atentado frente a las oficinas de Bank of America en París al arrestar a un hombre que estaba a punto de detonar un artefacto explosivo, informó AFP citando fuentes cercanas al caso.

La Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNAT) señaló que asumió el caso de inmediato y precisó que se abrió una investigación por "intento de destrucción mediante incendio o medio peligroso en relación con una empresa terrorista".

El sospechoso fue puesto bajo custodia policial, confirmó la PNAT.

El dispositivo consistía en un bidón transparente de 5 litros con líquido y un mecanismo de encendido. La carga incluía un petardo con unos 650 gramos de material explosivo, según los primeros elementos de la investigación.

Todo el artefacto fue trasladado al laboratorio de análisis de la prefectura de policía de París.

La investigación queda en manos de las unidades antiterroristas

En un mensaje publicado en X, el ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, destacó que "la vigilancia se mantiene más que nunca en un nivel muy alto", y felicitó a los agentes por su intervención y su "movilización en el contexto internacional actual".

La sección antiterrorista de la brigada criminal de la policía judicial de París y la Dirección General de Seguridad Interior (DGSI) estarán a cargo de la investigación.

Desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, el ministro del Interior ha multiplicado los llamados a reforzar la vigilancia de las fuerzas de seguridad, especialmente para proteger a opositores iraníes, las sedes de sus asociaciones, los lugares de culto judíos y los intereses estadounidenses, todos considerados posibles objetivos de actos terroristas.