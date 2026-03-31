El periodista Gabriel Ben-Tasgal en Voz News: “No creo que Trump esté planificando una invasión sino controlar las bases nucleares iraníes”

Publicado por Luis Francisco Orozco 31 de marzo, 2026

En el noticiero de Voz News, la directora ejecutiva Karina Yapor entrevistó al periodista Gabriel Ben-Tasgal sobre los últimos acontecimientos en la guerra Irán, incluyendo la advertencia del presidente Donald Trump a la teocracia islámica de destruir la Isla de Kharg y sus pozos de petróleo si no hay un acuerdo rápido.

“No creo que el régimen iraní ceda porque sería reconocer una especie de bandera blanca, y con estos dirigentes eso lo veo medio imposible. […] Las evaluaciones más optimistas son que Irán ha perdido ya 200 mil millones de dólares, por lo que no va a recuperar cobrando más dinero por una producción que probablemente se limite en las próximas horas o días. […] El ejército iraní es un tigre de papel y ha demostrado ser un tigre de papel. Tiene ciertas cualidades militares pero no para enfrentar a Estados Unidos. Yo no creo que Trump esté planificando una invasión como la Irak o Afganistán sino algo muy puntual para controlar bases nucleares iraníes o estas islas que permiten el paso del crudo”, dijo Ben-Tasgal.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.