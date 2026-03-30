Trump amenaza las infraestructuras petroleras y eléctricas de Irán

Publicado por Joshua Marks - JNS (Jewish News Syndicate) 30 de marzo, 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este lunes con atacar las infraestructuras críticas de energía y agua de la República Islámica a menos que abra inmediatamente el Estrecho de Ormuz.

"Los Estados Unidos de América están en serias conversaciones con UN NUEVO Y MÁS RAZONABLE RÉGIMEN para poner fin a nuestras Operaciones Militares en Irán. Se han hecho grandes progresos pero, si por alguna razón no se llega a un acuerdo en breve, lo que probablemente ocurrirá, y si el Estrecho de Ormuz no está inmediatamente 'Abierto para los Negocios', concluiremos nuestra encantadora 'estancia' en Irán volando por los aires y destruyendo por completo todas sus Centrales de Generación Eléctrica, Pozos de Petróleo y la Isla de Kharg (¡y posiblemente todas las plantas de desalinización!), que a propósito aún no hemos 'tocado'", escribió el presidente en su cuenta de Truth Social.

"Esto será en retribución por nuestros muchos soldados, y otros, que Irán ha masacrado y asesinado durante los 47 años de 'Reinado del Terror' del antiguo Régimen. Gracias por su atención a este asunto. Presidente DONALD J. TRUMP", concluía la publicación en las redes sociales.

El régimen iraní ha recibido mensajes a través de intermediarios que señalan la disposición de Washington a negociar, pero el lunes Teherán respondió negativamente a las propuestas estadounidenses, calificándolas de "poco realistas, ilógicas y excesivas", dijo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmaeil Baghaei, según la agencia semioficial Tasnim News Agency, afiliada al Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica.

Las declaraciones de Baghaei se produjeron un día después de que los ministros de Asuntos Exteriores de Pakistán, Egipto, Arabia Saudí y Turquía se reunieran en Islamabad para mantener conversaciones iniciales sobre las propuestas para reabrir el Estrecho de Ormuz a la navegación comercial. "Nuestra posición es clara. Estamos sometidos a una agresión militar. Por lo tanto, todos nuestros esfuerzos y fuerzas se centran en defendernos", afirmó.

Las negociaciones de Estados Unidos con Irán son "muy buenas" y un acuerdo "podría ser pronto", dijo Trump el domingo.

En declaraciones a la prensa a bordo del Air Force One de camino a la Base Conjunta Andrews en Maryland, el presidente dijo que las conversaciones con Teherán a primera hora del día fueron bien y que Washington está "consiguiendo muchas de las cosas que deberían habernos dado hace mucho tiempo. Veremos cómo funciona. Pero van muy bien. Están avanzando muy bien".

Añadió que se estaban llevando a cabo negociaciones tanto directas como indirectas, al tiempo que advirtió de que "nunca podemos saber con Irán porque negociamos con ellos y luego siempre tenemos que hacerlos explotar".

"Probablemente, creo que llegaremos a un acuerdo con ellos. Bastante seguro. Pero es posible que no lo hagamos", dijo Trump.

Preguntado más tarde por un periodista sobre si predice que se alcanzará un acuerdo con Teherán esta próxima semana, dijo: "Veo un acuerdo en Irán, sí. Podría ser pronto".

En una entrevista publicada el mismo día, Trump dijo que su "preferencia sería tomar el petróleo" en Irán, una medida que implicaría la toma de la isla de Kharg, incluso cuando más tarde dijo a los periodistas a bordo del Air Force One que Teherán había acordado permitir el tránsito de 20 buques de carga que transportan petróleo a través del Estrecho de Ormuz.

Trump habló brevemente de la actual campaña militar contra el régimen iraní, diciendo que "hoy han destruido muchos objetivos adicionales. La marina ha desaparecido. La fuerza aérea ha desaparecido. Lo sabemos. Hoy hemos destruido muchos, muchos objetivos. Ha sido un gran día".

Más tarde publicó en su cuenta de Truth Social: "Gran día en Irán. Nuestros GRANDES MILITARES, los mejores y más letales del mundo, han eliminado y destruido muchos objetivos buscados durante mucho tiempo. ¡Dios los bendiga a todos! Presidente DJT".

El presidente dijo que ya había habido un "cambio de régimen", diciendo que los grupos de liderazgo anteriores habían sido "diezmados" y reemplazados por nuevas figuras que describió como "más razonables." Los líderes originales estaban "muertos o se habían ido", dijo, y agregó que el grupo actual representa una tercera iteración de liderazgo que él ve como fundamentalmente diferente de sus predecesores.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca Karoline Leavitt dijo la semana pasada que la preferencia de Trump "es siempre la paz", pero que si Irán "no entiende que han sido derrotados militarmente y que seguirán siéndolo, el presidente Trump se asegurará de que sean golpeados más fuerte de lo que nunca han sido golpeados antes." Leavitt dijo que el presidente "está preparado para desatar el infierno" sobre el régimen iraní.

Agregó que el último error de cálculo del régimen iraní "les costó su alto liderazgo, su armada, su fuerza aérea y su sistema de defensa aérea. Cualquier violencia más allá de este punto será porque el régimen iraní se negó a entender que ya han sido derrotados y se negó a llegar a un acuerdo."

© JNS