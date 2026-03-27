El abogado Roger Asmar sobre el caso Maduro: “La estrategia de su defensa podría hacerle ganar la apelación si es declarado culpable”

Publicado por Luis Francisco Orozco 26 de marzo, 2026

En el noticiero de Voz News, la periodista y directora ejecutiva Karina Yapor entrevistó al abogado Roger Asmar sobre todo lo relacionado a la comparecencia del exdictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cília Flores ante una corte federal en Nueva York.

“Nicolás Maduro podría enfrentar cadena perpetua de ser encontrado culpable de algunos de los crímenes de los que se le acusan. De la magnitud de los cargos que tiene bajo la ley federal, puede estar enfrentando un mínimo de 25 años hasta vida en cárcel. […] Lo más seguro es que este caso vaya a un juicio en el que la fiscalía estará obligada a entregar todas las evidencias, una por una, incluyendo lista de testigo que ellos intenten traer y van a traer a la corte a testificar contra Nicolás Maduro y su esposa. […] La estrategia de la defensa de Maduro es que si no le permiten usar los fondos y este abogado se retira del caso y se le elige a Maduro una defensa pública, eso ya no será un abogado elegido por Nicolás Maduro, y eso es una causa muy importante porque si lo llegan a conseguir culpable el tendrá un argumento para ir a una apelación donde podría hasta ganarla”, dijo Asmar.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.