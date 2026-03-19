Trump se desmarca del ataque israelí contra campo gasífero de Irán y lanza una dura advertencia a Teherán tras la represalia contra Qatar
“NO HABRÁ MÁS ATAQUES por parte de Israel contra este campo extremadamente importante y valioso de South Pars, a menos que Irán, de forma imprudente, decida atacar a un país inocente como Qatar”, dijo el mandatario.
El presidente Donald Trump afirmó este miércoles en Truth Social que su Gobierno no fue informado del ataque israelí contra el campo gasífero South Pars, en Irán, y aseguró que Washington no tuvo ninguna participación en la operación.
En un mensaje público, Trump también subrayó que Qatar —cuyo complejo de gas natural licuado fue atacado posteriormente por Irán en represalia— no tuvo conocimiento previo del ataque contra South Pars ni estuvo involucrado en los planes de Israel.
“Israel, impulsado por la ira por lo ocurrido en Medio Oriente, ha atacado violentamente una importante instalación conocida como el campo de gas South Pars en Irán”, describió Trump en un extenso post. “Solo una parte relativamente pequeña del complejo ha sido alcanzada. Estados Unidos no sabía nada sobre este ataque en particular, y el país de Qatar no estuvo involucrado de ninguna manera ni tenía conocimiento de que iba a ocurrir”.
“Lamentablemente, Irán no conocía estos hechos ni la información relevante sobre el ataque a South Pars, y de manera injustificada e injusta atacó una parte de la instalación de gas natural licuado (GNL) de Qatar”, añadió Trump, quien luego profirió una fuerte amenaza contra el régimen de Teherán y también advirtió a Israel de lanzar más ataques contra dicha zona.
“NO HABRÁ MÁS ATAQUES por parte de Israel contra este campo extremadamente importante y valioso de South Pars, a menos que Irán, de forma imprudente, decida atacar a un país inocente como Qatar. En ese caso, Estados Unidos de América, con o sin la ayuda o el consentimiento de Israel, destruirá completamente el campo de gas South Pars con una fuerza y un poder que Irán nunca ha visto ni experimentado antes”, escribió el presidente. “No deseo autorizar este nivel de violencia y destrucción debido a las implicaciones a largo plazo que tendría para el futuro de Irán, pero si el GNL de Qatar vuelve a ser atacado, no dudaré en hacerlo”.