El Capitán de Corbeta retirado Jesús Romero: “Para iniciar la operación contra Irán, fue necesario para Trump atacar Venezuela primero”

Publicado por Luis Francisco Orozco 6 de marzo, 2026

En el noticiero de Voz News, la periodista Laura Artal entrevistó al Capitán de Corbeta retirado de la Marina de los Estados Unidos, Jesús Romero, sobre todo lo relacionado a la operación militar que actualmente los Estados Unidos e Israel están llevando a cabo contra Irán, y que ya tuvo como uno de sus resultados más resaltantes la eliminación del ayatolá Alí Jamenei el pasado 28 de febrero.

“Lo que los Estados Unidos está haciendo es máxima presión contra el régimen iraní. Estas operaciones se seguirán llevando a lo largo y ancho de los próximos días. El presidente Trump ha venido hablando públicamente en ruedas de prensa de que Estados Unidos tiene suficiente armamento para llevar a cabo esta campaña por el tiempo que se necesite. Una de las cosas que creo que cambiará el rumbo o el comportamiento del régimen iraní es que el secretario de guerra y el presidente han dicho de que harán uso del B-52. […] Para poder Trump haber entrado en un conflicto con Irán, fue necesario sobrepasar por Venezuela primero, eso lo estamos viendo ahora mismo.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.