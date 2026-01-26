Publicado por Santiago Ospital 26 de enero, 2026

Purga militar en China. Uno de los mayores cargos militares debajo del presidente, Xi Jinping, ha sido depuesto tras ser puesto bajo investigación por corrupción. La noticia se conoce en medio de una serie de remociones y degradaciones de cargos militares en el país.

Zhang Youxia era vicepresidente de la poderosa Comisión Militar Central (CMC), órgano que controla el Ejército Popular de Liberación (ELP). Xi ocupa la Presidencia de aquella comisión desde 2012.

El fin de semana, Pekín anunció una investigación por "graves violaciones de la disciplina" tanto contra Zhang como contra otro funcionario de alto rango. Según The Wall Street Journal, entre las acusaciones contra el ahora exgeneral se encuentran las de conspiración, aceptación de sobornos a cambio de favores y hasta filtración de información nuclear a Estados Unidos.

Su perfil en la página oficial del Ministerio de Defensa chino, todavía disponible horas después de su despido, mostraba un ascenso de cargo en cargo militar y de partido desde que se unió al Ejército en 1968 y a la formación comunista en 1969. Hasta haber llegado, a sus 75 años, a los máximos escalafones: rango de general, membresía en el Buró Político del Comité Central y vicepresidencia en la CMC.

Zhang Youxia compartía el segundo puesto de la CMC con Zhang Shengmin, quien reemplazó a otro general purgado el año pasado en una presunta operación anticorrupción.

"Es seguro afirmar que el EPL no se encontraba tan agitado desde la Revolución Cultural", aseguró Lyle Morris, investigador principal del Centro de Análisis de China del Instituto de Política de la Sociedad Asiática, al medio japonés Nikkei Asia. "Esto significa que todos los altos mandos del EPL con vínculos con Zhang y Liu [otro militar purgado] están bajo escrutinio, y la desconfianza está en su punto más alto".

El despido de Zhang Youxia es la mayor remoción militar en años. De los siete miembros que antes integraban el CMC, quedan dos. Uno es el propio Xi. En 2023, el mandatario lanzó una purga en el Ejército que segó varios puestos en las distintas ramas de las Fuerzas Armadas. Esta fue acompañada por recortes y sanciones en todo el Estado.