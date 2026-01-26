China asegura que su acuerdo comercial con Canadá no está dirigido contra terceros tras amenazas de Trump
Las declaraciones de Pekín llegan tras el anuncio de un pacto preliminar entre ambos países, presentado por el primer ministro canadiense, Mark Carney, como una "nueva asociación estratégica" y un "acuerdo comercial preliminar, pero histórico", destinado a reducir aranceles entre ambos países.
China afirmó este lunes que el acuerdo comercial preliminar alcanzado con Canadá "no apunta contra ningún tercero", luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con imponer aranceles del 100% a los productos canadienses si Ottawa profundiza sus vínculos comerciales con Pekín.
"China y Canadá han establecido un nuevo tipo de alianza estratégica (…) No apunta contra ningún tercero", declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Guo Jiakun, durante una conferencia de prensa recogida por la AFP, en respuesta a las advertencias lanzadas por Trump durante el fin de semana.
Las declaraciones de Pekín llegan tras el anuncio de un pacto preliminar entre Canadá y China, presentado por el primer ministro canadiense, Mark Carney, como una "nueva asociación estratégica" y un "acuerdo comercial preliminar, pero histórico", destinado a reducir aranceles entre ambos países.
Carney dio a conocer los avances durante su reciente visita oficial a China.
Política
Trump advierte a Canadá de que impondrá "aranceles del 100%" si firma un acuerdo comercial con China
Carlos Dominguez
La reacción de Washington
"Si el gobernador Carney cree que va a convertir a Canadá en un 'puerto de descarga' para que China envíe bienes y productos a Estados Unidos, está muy equivocado", escribió Trump, utilizando nuevamente el término "gobernador" para referirse al primer ministro canadiense.
Trump, el Consejo de Paz y el Foro de Davos
El cruce se da en un contexto de creciente tensión diplomática entre ambos líderes. La semana pasada, Carney recibió una ovación en el Foro Económico Mundial de Davos tras advertir sobre una "ruptura" del orden global liderado por Estados Unidos, en un discurso interpretado como una crítica velada a la política exterior de Trump.
El presidente estadounidense respondió al día siguiente durante su propia intervención en Davos y posteriormente retiró la invitación que había extendido a Carney para integrar su Consejo de la Paz, un organismo impulsado por la Casa Blanca con foco inicial en el conflicto de Gaza y posibles extensiones a otros escenarios internacionales.
Mundo
Trump firma el documento fundador de la Junta de Paz: "Vamos a tener paz en el mundo"
Santiago Ospital
Pese a las advertencias de Washington, China insistió en que su acercamiento con Canadá se basa en la cooperación bilateral y no tiene como objetivo afectar a otros países, en un intento por descomprimir una disputa comercial que amenaza con escalar a nivel regional.
El acuerdo preliminar entre Pekín y Ottawa prevé, en particular, permitir la entrada en Canadá de 49.000 vehículos eléctricos fabricados en China con aranceles preferenciales del 6,1%, según Carney.