Zelenski anuncia reuniones trilaterales entre Ucrania, Rusia y EEUU esta semana

Publicado por Williams Perdomo 22 de enero, 2026

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, informó este jueves de que Emiratos Árabes Unidos planea acoger esta semana reuniones trilaterales de representantes ucranianos, estadounidenses y rusos sobre la guerra de casi cuatro años entre Kiev y Moscú.

El mandatario no ofreció detalles sobre el formato de las reuniones, ni tampoco aclaró si ucranianos y rusos negociarán directamente. Su oficina no respondió a los pedidos de AFP.

"Será la primera reunión trilateral en los Emiratos. Será mañana y pasado mañana", dijo Zelensky tras su discurso en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.

"Los rusos tienen que estar dispuestos a hacer concesiones", añadió.

Zelenski dijo que el equipo ucraniano dirigido por el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Rustem Umerov, también estaría representado por militares, concretamente por el teniente general Andriy Gnatov.

"Será una reunión trilateral a nivel de negociadores. Veremos cuál será el resultado", añadió, en declaraciones a periodistas, incluida la AFP, tras su intervención en Davos.

Los Emiratos Árabes Unidos han mediado entre Moscú y Kiev durante toda la guerra, especialmente en los intercambios de prisioneros.