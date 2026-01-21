El Parlamento Europeo remite a la justicia el acuerdo comercial con Mercosur

Publicado por Williams Perdomo 21 de enero, 2026

El Parlamento Europeo remitió este miércoles a la justicia del bloque el acuerdo firmado por la UE con el Mercosur. Se trata de una decisión que puede frenar la creación de una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo.

La medida se celebró con júbilo por parte de los cientos de agricultores concentrados frente a la sede parlamentaria de Estrasburgo (Francia) para protestar contra este tratado que genera inquietud en el sector agrario europeo.

En una ajustada votación -334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones-, los eurodiputados acordaron que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) analice si el acuerdo recientemente firmado en Paraguay respeta los tratados del bloque comunitario.

En un principio, la decisión posterga varios meses la aplicación formal del tratado, aunque la Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, puede decidir implementarlo de forma provisional.

Por ahora, el organismo no se manifestó sobre este punto, pero expresó el miércoles su "profunda decepción" por la decisión tomada por los parlamentarios.

"Según nuestro análisis, las cuestiones planteadas por el Parlamento en esta moción no están justificadas", criticó un portavoz de la Comisión Europea, Olof Gill.

Rechazo del sector agrario

Con más de 700 millones de consumidores, el tratado debe crear la mayor zona de libre comercio del mundo, entre los 27 Estados miembros de la UE y Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Y elimina aranceles a más del 90% del comercio bilateral.

Permitirá que la UE exporte más vehículos, maquinaria, vinos, y licores a Hispanoamérica, al tiempo que facilita la entrada a Europa de carne bovina, azúcar, arroz, miel y soja hispanoamericana.

Sin embargo, el pacto ha generado resistencias en varios países europeos, encabezados por Francia.

Preocupan especialmente las repercusiones en el sector agrícola y ganadero, que llevan meses de protestas ante el temor de verse impactados por productos importados más baratos y no necesariamente acordes con las normas fitosanitarias europeas.

El ministro de Relaciones Exteriores francés, Jean-Noel Barrot, celebró la decisión de los eurodiputados y consideró que la Eurocámara "se expresó en coherencia con la posición" de Francia.