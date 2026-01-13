Francia: los agricultores vuelven a bloquear París con tractores en protesta por el acuerdo comercial entre la UE y Mercosur

Publicado por Carlos Dominguez 13 de enero, 2026

Unos 350 tractores entraron este martes a París en el marco de una nueva jornada de movilización contra el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, además de exigir al Gobierno francés "acciones concretas e inmediatas".

Desde principios de noviembre, las manifestaciones del sector agrícola se han intensificado en Francia, motivadas por la inminente firma —prevista para el sábado— del pacto comercial entre la UE y Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, al que Francia se opone.

"La revuelta campesina se reanuda hoy y nos quedaremos aquí hasta que tengamos respuestas. Pedimos ser recibidos por el primer ministro", afirmó Damien Greffin, vicepresidente de la FNSEA, el principal sindicato agrícola.

La FNSEA llevó este martes sus tractores hasta las inmediaciones de la Asamblea Nacional, después de que la semana pasada se movilizaran sus competidores de la Coordinación Rural, segundo sindicato del sector, y de la Confederación Campesina.

La prefectura de policía de París, que autorizó la manifestación el lunes por la noche, confirmó la presencia de 350 tractores en la ciudad, aunque Greffin calculó que la cifra podría acercarse a los 500.

"Los políticos son incapaces de darnos rumbo"

Las medidas anunciadas por el Gobierno francés el viernes no lograron apaciguar el malestar de agricultores y ganaderos, que también denuncian el deterioro de una profesión golpeada por dificultades económicas y climáticas.

"Estamos al límite. Llevamos tres años sin generar ingresos en nuestras explotaciones. Los políticos son incapaces de darnos un rumbo", declaró el agricultor Guillaume Moret, de 56 años, a AFP frente a la Asamblea Nacional.

El Ejecutivo presentó el viernes un paquete de 300 millones de euros (unos $350 millones) para el sector, un aumento del número de lobos que pueden ser matados y acciones para "desbloquear" proyectos de riego de cultivo. Sin embargo, la FNSEA reclama "una moratoria sobre todos los temas relacionados con el agua" y la "suspensión de la última versión" de la legislación que regula los planes de esparcimiento de fertilizantes, entre otros.

El diálogo continúa

La portavoz gubernamental, Maud Bregeon, aseguró en TF1 que el "diálogo" con el sector continúa, especialmente en torno al uso del agua y la adaptación a lo que considera la amenaza del cambio climático.

La posible firma del acuerdo entre la UE y Mercosur, cuyo impacto preocupa profundamente a los agricultores franceses, ha incrementado la presión sobre un Gobierno que desde 2024 está en minoría y que esta semana deberá enfrentar dos mociones de censura.