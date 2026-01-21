Tensión en Davos por Groenlandia: Macron pide disparar la 'bazuca comercial' de la UE contra Estados Unidos

Publicado por Santiago Ospital 21 de enero, 2026

Bochorno en Davos. No solo por la temperatura más alta de lo normal esta temporada en la ciudad suiza: Estados Unidos y Europa han ido calentando la retórica de confrontación por Groenlandia. En las últimas horas, varios líderes europeos pidieron pasar a la acción.

Su representante más vehemente fue el presidente francés, Emmanuel Macron. El mandatario galo sostuvo que la Unión Europea (UE), bloque conformado por 27 países del continente, no debería "dudar" en usar su Instrumento Anticoerción. Conocido como el arma nuclear económica o la bazuca económica, permite limitar importaciones, inversiones y el acceso a mercados a terceros países. Hasta ahora, nunca ha sido detonada.

"Europa cuenta con herramientas muy potentes, y tenemos que utilizarlas cuando no se nos respeta y cuando no se respetan las reglas del juego", espoleó Macron, quien a lo largo de su alocución lanzó varios dardos a Trump. Algunos, velados: se refirió sin especificar a "un nuevo enfoque colonial", "un giro hacia un mundo sin reglas" y un resurgimiento de "las ambiciones imperiales". Otros fueron más directos:

"Son fundamentalmente inaceptables la competencia de Estados Unidos a través de acuerdos comerciales que socavan nuestros intereses de exportación, exigen concesiones máximas y pretenden abiertamente debilitar y subordinar a Europa; combinada con una acumulación interminable de nuevos aranceles".

Sobre este último punto, Macron tiene una aflicción particular: Francia es uno de los ocho países a los que Trump amenazó con aranceles por haber enviado tropas a Groenlandia. Todos los productos de aquellas naciones tendrán un arancel del 10% a partir del 1 de febrero, que subirá al 25% el 1 de junio. Esto es, según Trump, si sigue sin alcanzarse un acuerdo por la isla ártica.

Tensiones que aumentaron aún más después de que París se negara a participar en la Junta de Paz de Gaza propuesta por Washington, y de que este último respondiera amenazando con aranceles del 200% al vino y al champán francés.

Aunque no la nombró –la aludió, quizás, cuando habló de una "falta de respeto"–, otra amargura particular y personal que pesa en su postura combativa podrían ser los mensajes privados que su homólogo estadounidense filtró a la prensa.

Trump filtra un mensaje de Macron



"Del presidente Macron al presidente Trump". Así comienza el mensaje privado del presidente francés al estadounidense que este último volvió público el martes, compartiendo una captura de pantalla en Truth Social.

La mera publicación del texto privado generó revuelo. Sin embargo, las palabras del mandatario europeo no revelaron ninguna postura distinta a la conocida hasta ahora: "No entiendo qué haces con Groenlandia".

"Estamos totalmente conectados con Siria", escribió también refiriéndose a la recaptura de terroristas del ISIS fugados de una prisión siria gracias a la cooperación entre Washington y Damasco. Y, sobre Irán: "Podemos hacer grandes cosas". Macron le propuso luego organizar una reunión del G7 en Davos, a la que podría invitar a que participen de manera marginal representantes ucranianos, daneses, sirios y rusos. También lo invitó a una cena uno a uno en París. De momento, Trump rechazó la primera. Sobre la segunda guardó silencio.

El republicano también hizo público un mensaje del secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Ambos mantienen una relación fluida, como recuerda el apodo viral con el que Rutte lo bautizó el año pasado: "Daddy". Esta vez, optó por "querido":

"Señor presidente, querido Donald, lo que ha logrado en Siria es increíble. Aprovecharé mis intervenciones en los medios de comunicación en Davos para destacar su labor allí, en Gaza y en Ucrania. Me comprometo a encontrar una solución para Groenlandia. ¡Qué ganas de verlo! Atentamente, Mark".

La UE promete una inversión 'masiva' en Groenlandia

La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, advirtió en su discurso en Davos que Trump podría acabar sumiendo en una "espiral descendente" las relaciones con la UE.

Von der Leyen aseguró que los aranceles propuestos por Trump son un "error", recordando que Washington y Bruselas acordaron en julio del año pasado un acuerdo comercial. "En política como en los negocios, un trato es un trato", afirmó.

Hablando específicamente de Groenlandia, sostuvo que compartía los "objetivos" estadounidenses de seguridad en la región pero que "la soberanía e integridad" del territorio semiautónomo danés eran "innegociables".

También prometió "un aumento masivo" de inversión en Groenlandia, así como un incremento de fondos destinados a la seguridad de la zona en general: "En particular, creo que deberíamos destinar nuestro aumento del gasto en defensa a la capacidad europea de rompehielos y otros equipos vitales para la seguridad ártica".

"Europa debe acelerar su impulso hacia la independencia: de la seguridad a la economía, de la defensa a la democracia", finalizó.