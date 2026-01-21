Nueva tragedia ferroviaria en España: un muerto y al menos 37 heridos tras accidente de tren en Barcelona

Publicado por Luis Francisco Orozco 20 de enero, 2026

Un tren de cercanías se estrelló y descarriló este martes por la noche cerca de Barcelona, en un accidente que dejó al maquinista fallecido y al menos 37 personas heridas. Según funcionarios locales, el suceso tuvo lugar luego de que el tren de Rodalies colisionara contra un muro de contención que cayó súbitamente sobre la vía, entre Gelida y Sant Sadurní. Hasta los momentos, se conoce que cuatro de las personas heridas sufrieron lesiones de gravedad.

Los Bomberos de la Generalitat, que han activado 70 efectivos, tuvieron que extraer a una de las personas que había quedado atrapada en el interior del tren, en una operación que duró una hora. La parte delantera del convoy quedó completamente destrozada.

El accidente ocurrió en un momento en el que fuertes tormentas azotan el noreste de España, al punto de que muchas zonas costeras tanto del este como del noroeste del país han declarado la máxima alerta debido a dichas condiciones meteorológicas, las cuales suelen tener como consecuencia numerosos accidentes en diferentes tipos de vehículos. De igual forma, distintos medios locales han registrado nevadas en los Pirineos españoles y fuertes tormentas a lo largo de la costa de Menorca, las cuales han provocado olas de varios metros de altura.

Sobre el accidente en Barcelona, el operador ferroviario español, Adif, señaló que el muro de contención probablemente colapsó debido a las intensas lluvias que han venido afectando a Cataluña desde el lunes. Hasta el lugar del accidente se han desplazado unas cuarenta dotaciones de bomberos y veinte ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), así como agentes de los Mossos d’Esquadra y de la policía local.