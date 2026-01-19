Impactante choque entre dos trenes de alta velocidad en España: al menos 21 muertos y decenas de heridos

Publicado por Joaquín Núñez 18 de enero, 2026

Dos trenes de alta velocidad chocaron en la provincia de Córdoba, España. El hecho, ocurrido cerca de la estación de Adamuz durante la noche del domingo, dejó un saldo de al menos 21 muertos y decenas de heridos. Las autoridades locales advirtieron sobre la gravedad de la situación, alertando que "la cifra de fallecidos puede elevarse".

El accidente ocurrió cuando parte un tren de la empresa operadora Iryo, que venía de la ciudad de Málaga con dirección a Madrid, descarriló e invadió el carril continuo, donde circulaba otro tren de la compañía estatal Renfe Alvia. El impacto provocó que varios pasajeros quedaran atrapados entre los escombros.

"El problema es que están los vagones retorcidos. Entonces los hierros están retorcidos con las personas dentro. Hay unos amasijos de hierros, de sillones, de asientos está todo muy, muy deshecho. Hemos tenido incluso que retirar a alguna persona fallecida para poder acceder a algún vivo. Están siendo labores complicadas, duras”, declaró Francisco Carmona, jefe de bomberos de Córdoba, en diálogo con la televisión pública TVE.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, lamentó la situación con un mensaje en su cuenta de X: "La última información que llega es muy grave. Las últimas unidades del tren Iryo que iba dirección Madrid han descarrilado, invadiendo esos coches la vía contraria por la que en ese momento circulaba un tren de Renfe en dirección Huelva".

"El impacto ha sido terrible provocando que las dos primeras unidades del tren de Renfe salieran despedidas como consecuencia del mismo. La cifra de víctimas no se puede confirmar en este momento. Lo fundamental ahora es auxiliar a las víctimas", añadió.

A su vez, los reyes de España emitieron un comunicado expresando su preocupación por el choque de trenes. "Seguimos con gran preocupación el grave accidente entre dos trenes de alta velocidad en Adamuz. Trasladamos nuestro más sentido pésame a los familiares y allegados de los fallecidos, así como nuestro cariño y deseos de una pronta recuperación a los heridos", señalaron en un mensaje en redes sociales difundido por el perfil oficial de la Casa del Rey.