VIDEO || El apoyo del Gobierno de México al régimen de La Habana es "una traición a los cubanos"

Publicado por Diane Hernández 28 de octubre, 2025

En apenas cuatro meses de gestión, la presidenta Claudia Sheinbaum ha superado ampliamente a su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, en el envío de combustible subsidiado a Cuba, según una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), replicada por múltiples medios.

De acuerdo con el informe, el gobierno de Sheinbaum ha despachado a la isla más del triple del volumen de hidrocarburos que López Obrador envió durante los dos últimos años de su sexenio.

El valor estimado de estos envíos asciende a más de 3.000 millones de dólares, lo que, según MCCI, revela una política de continuidad y opacidad en el apoyo del gobierno mexicano al régimen cubano, pese a las sanciones internacionales que pesan sobre La Habana. Los datos, obtenidos a partir de registros aduaneros y reportes de embarques petroleros, muestran que los envíos se han realizado principalmente a través de buques de Petróleos Mexicanos (Pemex), con destino a refinerías cubanas.

Analistas consultados por la organización advierten que la magnitud del apoyo energético podría generar presiones diplomáticas sobre México, especialmente por el uso de recursos públicos en operaciones que benefician a un gobierno extranjero sancionado.

Sobre el tema, y la injerencia del régimen cubano sobre el Gobierno mexicano, conversamos con la abogada Alicia Galván, presidenta de la Fundación Patria Unida.