Trump anuncia que el régimen iraní habría frenado las ejecuciones mientras crecen las manifestaciones

Publicado por Luis Francisco Orozco 14 de enero, 2026

El presidente Donald Trump anunció este miércoles haber sido informado de que tanto las muertes como las ejecuciones en Irán habrían llegado a su fin. “Nos han dicho que las muertes en Irán se están deteniendo, y que se han detenido y se están deteniendo, y que no hay planes para ejecuciones ni para una ejecución. Así que eso me lo han comunicado de buena fuente. Lo vamos a confirmar”, explicó el mandatario republicano durante horas de la tarde desde la Oficina Oval, durante una ceremonia de firma de un proyecto de ley centrada en poner fin a una política de la era del expresidente demócrata Barack Obama que prohibía a las escuelas públicas que participan en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares ofrecer leche entera y leche al 2 % a los estudiantes.

Tras ser preguntado por periodistas sobre la situación en el país persa, Trump afirmó haber sido informado por “fuentes muy importantes del otro lado, y han dicho que las muertes se han detenido. Y que las ejecuciones no se llevarán a cabo”. Si bien el mandatario republicano no proporcionó mayores detalles, señaló, tras ser consultado sobre si la acción militar por parte de los Estados Unidos quedaba descartada ante esta actualización: “Vamos a observar y ver cuál es el proceso. Pero recibimos una declaración muy buena, muy buena, de personas que están al tanto de lo que está ocurriendo”.

Según informaron varios medios de comunicación a lo largo de las últimas horas, el poder judicial de Irán había dado señales de una represión violenta y masiva, con varios de los jueces más importantes hablando abiertamente sobre agilizar los juicios contra los detenidos, siendo esta una medida que, en el régimen del ayatolá Alí Jamenei, puede traducirse no solamente en fuertes sentencias, sino también en ejecuciones. “Pero eso es lo que me acaba de llegar, cierta información, de que las muertes se han detenido. Que las ejecuciones se han detenido y que no se va a llevar a cabo ninguna ejecución, algo de lo que mucha gente ha estado hablando durante los últimos días. Hoy iba a ser el día de la ejecución”, dijo Trump, quien ha ofrecido públicamente su apoyo a los manifestantes e incluso ha asegurado que su administración podría ejecutar acciones contra el régimen.