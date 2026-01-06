Paraguay y Panamá impulsan un diálogo regional por la transición democrática en Venezuela

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 5 de enero, 2026

Los gobiernos de Paraguay y Panamá anunciaron este lunes una iniciativa conjunta para abrir un canal de diálogo con mandatarios de la región en favor de una transición democrática en Venezuela, en un contexto de intensas versiones y cruces públicos sobre las gestiones internacionales tras la captura de Nicolás Maduro.

En un comunicado oficial emitido en Asunción, el presidente Santiago Peña y su homólogo panameño José Raúl Mulino informaron que mantuvieron una conversación telefónica y acordaron instruir a sus cancillerías para coordinar, en el corto plazo, una instancia de diálogo regional sobre el proceso de restitución democrática en Venezuela.

El texto sostiene que deben ser los venezolanos quienes decidan el futuro de su país y plantea que el proceso debe incluir desde sus inicios el retorno de los exiliados y la liberación de los presos políticos. Mulino, además, mencionó el impacto de la crisis venezolana sobre Panamá por la migración irregular y señaló que más del 90% de las personas registradas en ese flujo eran venezolanas, fenómeno que —según indicó— comienza a revertirse tras el cierre de rutas hacia Norteamérica.

Las cancillerías de ambos países anunciaron que avanzarán en la coordinación de una conversación virtual entre los presidentes de la región que acepten participar en esta iniciativa.

La versión de Clarín y la desmentida desde la Cancillería argentina

En paralelo, el diario argentino Clarín publicó este lunes un reporte en el que aseguró que el presidente Javier Milei habría sostenido una conversación secreta con el presidente francés Emmanuel Macron para coordinar un frente internacional favorable a la llegada de Edmundo González Urrutia al poder en Venezuela, en medio de diferencias sobre el método utilizado por Estados Unidos para capturar a Maduro.

González Urrutia, diplomático de carrera, ganó las elecciones contra Maduro en 2024 gracias al respaldo de María Corina Machado, quien no participó en los comicios por estar inhabilitada políticamente por el régimen chavista.

Sin embargo, horas después de la publicación, el canciller argentino, Pablo Quirno, desmintió el contenido del artículo a través de ‘X’.

Quirno dijo que la llamada entre los presidentes sí ocurrió, pero sostuvo que “desde el título en adelante, la nota es un compendio de inexactitudes” y pidió “chequear las fuentes” al diario.

La llamada entre los Presidentes sí ocurrió.



Desde el título en adelante, la nota es un compendio de inexactitudes. Hay que chequear las fuentes. pic.twitter.com/xfx7ESrgFr — Pablo Quirno (@pabloquirno) January 6, 2026

La aclaración introduce un matiz clave: se confirma el contacto telefónico y queda en duda si el contenido inexacto que denuncia Quirno guarda relación con los detalles de la llamada o el fondo del artículo sobre la situación en Venezuela.

Las relaciones entre el presidente Javier Milei y la líder opositora María Corina Machado son muy buenas, ambos se consideran públicamente aliados. Asimismo, Macron fue uno de los primeros líderes de Estado que saludó la operación de captura de Maduro y respaldó públicamente una transición liderada por la oposición venezolana.

Por ahora, Machado, Premio Nobel de la Paz, no está siendo considerada por la Casa Blanca para liderar la transición política en Venezuela. Según el propio presidente Donald Trump, la líder venezolana no cuenta, por ahora, con el respaldo necesario para garantizar una transición hacia la democracia.

Según informó el Wall Street Journal, la CIA determinó que una transición en Venezuela debía ser liderada por altos jerarcas del régimen. La agencia concluyó que la mejor posicionada para cooperar con la Casa Blanca es Delcy Rodríguez, la sustituta de Maduro. Ese informe de inteligencia tuvo mucho peso en la decisión final de Trump.