Marco Rubio les reveló a congresistas y senadores que Trump planea comprar Groenlandia

Publicado por Luis Francisco Orozco 6 de enero, 2026

El secretario de Estado Marco Rubio les dijo este lunes a los legisladores de los principales comités de servicios armados y política exterior de ambas cámaras del Congreso que el presidente Donald Trump tiene planeado comprar Groenlandia en lugar de invadirla. Las palabras de Rubio tuvieron lugar en el marco de una sesión informativa en el Congreso, la cual estaba centrada en el caso de Venezuela, pero eventualmente se enfocó en Groenlandia luego de que varios legisladores expresaran su preocupación sobre las intenciones de la Casa Blanca con esta nación.

Según informó The New York Times, si bien Rubio comunicó que el plan principal de Trump con Groenlandia era comprarla, el secretario de Estado no ofreció detalles sobre cómo sería dicha operación. Lejos de tratarse de una inesperada ambición, lo cierto es que Trump ha manifestado sus intenciones de hacerse con Groenlandia desde su primer mandato, al asegurar que dicho país fortalecería la posición estratégica de los Estados Unidos en el tablero geopolítico.

Este martes, Trump les pidió a sus asesores que le presentaran lo antes posible un plan actualizado para adquirir el territorio. La Casa Blanca incluso emitió un comunicado a los medios en el que afirmó que el presidente no ha descartado una invasión estadounidense de Groenlandia. “El presidente Trump ha dejado claro que adquirir Groenlandia es una prioridad de seguridad nacional para Estados Unidos, y es vital para disuadir a nuestros adversarios en la región del Ártico. El presidente y su equipo están discutiendo una serie de opciones para avanzar en este importante objetivo de política exterior y, por supuesto, el uso de las fuerzas armadas estadounidenses siempre es una opción a disposición del comandante en jefe”, señaló el comunicado.