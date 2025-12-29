China realizará "importantes" maniobras militares alrededor de Taiwán, que denuncia una violación de las leyes internacionales

Publicado por AFP Joaquín Núñez 28 de diciembre, 2025

China dijo el lunes que está realizando "importantes" ejercicios militares alrededor de Taiwán, con actividades de fuego real que se llevarán a cabo el martes a través de cinco zonas en aguas y espacio aéreo cerca de la isla autogobernada reclamada por Pekín. Desde la isla ya señalaron que los ejercicios violarían las leyes internacionales.

"A partir del 29 de diciembre, el Mando del Teatro Oriental del Ejército Popular de Liberación está enviando tropas del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Fuerza de Cohetes para llevar a cabo ejercicios militares conjuntos con el nombre en clave 'Misión Justicia 2025'", dijo un comunicado del coronel superior Shi Yi, portavoz de la fuerza, utilizando un acrónimo para los militares de China.

Otro comunicado con un mapa mostraba cinco grandes zonas alrededor de la isla donde "se organizarán actividades de tiro en vivo" de 8:00 a 18:00 horas del martes (0000 a 1000 GMT del martes).

Karen Kuo, portavoz presidencial de Taiwán, declaró que los ejercicios “socavan abiertamente el status quo de seguridad y estabilidad del Estrecho de Taiwán y la región del Indo-Pacífico” y “desafían abiertamente las leyes y el orden internacionales”.

"En aras de la seguridad, se aconseja a cualquier buque o aeronave irrelevante que no entre en las aguas y el espacio aéreo mencionados", decía el comunicado.

La demostración de fuerza a gran escala se produce tras semanas de tensiones entre China y Japón, iniciadas por comentarios que sugerían el posible apoyo de Tokio a Taiwán en caso de un futuro conflicto armado.

También se produce tras la última ronda de ventas de armas a Taipei por parte de Estados Unidos, lo que provocó una airada respuesta de Pekín, que la semana pasada impuso sanciones a 20 empresas de defensa estadounidenses.

Los simulacros de esta semana son "una severa advertencia contra las fuerzas separatistas de la 'independencia de Taiwán', y es una acción legítima y necesaria para salvaguardar la soberanía y la unidad nacional de China", dijo Shi en el comunicado.

La noticia llegó también de que el Washington Post informara que China sigue ampliando "dramáticamente" su capacidad de fabricación de ojivas nucleares.

"Estos cambios se están produciendo a medida que Pekin intensifica sus esfuerzos para poder tomar represalias más rápidamente contra un ataque, según evaluaciones de expertos de publicaciones oficiales, lo que aumenta dramáticamente los riesgos de cualquier enfrentamiento nuclear", señaló el citado medio.