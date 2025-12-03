Continúa la persecución: el régimen de Maduro condena a 30 años al yerno del presidente electo de Venezuela, Edmundo González

Publicado por Virginia Martínez 2 de diciembre, 2025

Un tribunal venezolano bajo control del régimen de Nicolás Maduro impuso severas condenas de 30 y 20 años de prisión contra dos personas vinculadas directamente al liderazgo opositor. Las sentencias fueron divulgadas por el abogado penalista Zair Mundaray, quien denunció que el proceso se realizó sin garantías y sin pruebas que sostuvieran los cargos.

La jueza Alejandra Romero, del Tribunal Tercero de Juicio con competencia en terrorismo, condenó a 30 años de cárcel a Rafael Tudares Bracho, yerno del presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia. En la misma decisión impuso 20 años de prisión a Luis Guillermo Isturiz, dirigente regional del partido opositor Vente Venezuela. Según el reporte difundido por Mundaray, el Ministerio Público les imputó los delitos de terrorismo y conspiración, pese a la ausencia de elementos probatorios sólidos.

El caso de Tudares Tudares Bracho fue detenido el 7 de enero, apenas tres días antes de la juramentación de Maduro para un nuevo mandato. Ese mismo día también fueron arrestados el activista de derechos humanos Carlos Correa —posteriormente liberado— y el ex candidato presidencial opositor Enrique Márquez.

La familia González rechaza cualquier señalamiento

La familia del presidente electo ha negado de forma categórica que Tudares tenga vínculo alguno con actos violentos o con el conflicto político que rodeó su detención. Mariana González, hija de Edmundo González Urrutia, ha reiterado que no existe relación entre su cuñado y las acciones atribuidas como motivo del arresto, en medio de la crisis generada tras la denuncia de fraude presentada tras la proclamación de Maduro como ganador en julio de 2024.

Un patrón de persecución

La decisión judicial se suma a numerosos casos denunciados por organizaciones de derechos humanos, que alertan sobre la falta de independencia del sistema judicial venezolano y su uso para perseguir a opositores o a personas relacionadas con ellos.