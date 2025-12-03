El balance de muertos por las inundaciones que azotan a varios países asiáticos supera los 1.500

Publicado por Víctor Mendoza 3 de diciembre, 2025

(AFP) El saldo de muertes por las inundaciones que azotan varios países de Asia superó este miércoles los 1.500, mientras las autoridades de Sri Lanka y la isla indonesia de Sumatra se esfuerzan por llegar hasta los damnificados desesperados por ayuda.

Una torrencial temporada monzónica, a la que se sumaron dos inusuales ciclones tropicales, provocó desde la semana pasada intensas lluvias en esos lugares, además de en el sur de Tailandia y el norte de Malasia.

En Indonesia, aumenta la desesperación entre los damnificados de la tragedia por la lentitud de las labores de rescate y la distribución de ayuda.

Los organismos humanitarios afirmaron que la magnitud del desafío era casi sin precedentes, incluso para un país que ha sufrido numerosos desastres naturales.

En toda la isla de Sumatra, el balance de víctimas fue revisado a la baja la noche del miércoles hasta los 770 muertos y al menos 463 desaparecidos. Horas antes, la agencia de gestión de catástrofes había anunciado 804 fallecidos.

La información en el terreno es difícil de recabar ya que muchas regiones siguen aisladas por los daños causados por las inundaciones, por cortes de electricidad y de comunicaciones o por ambos.

"Es muy difícil responder desde el punto de vista logístico", afirmó Ade Soekadis, director ejecutivo de la organización humanitaria Mercy Corps Indonesia.

"La magnitud de los daños y el tamaño de la zona afectada son realmente enormes".

La organización espera enviar material de aseo y agua, al asegurar que los informes sobre la escasez de esos productos y alimentos ya eran "muy preocupantes".