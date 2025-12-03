Polonia ilegaliza al Partido Comunista por promover ideologías que contradicen la Constitución

Publicado por Sabrina Martin 3 de diciembre, 2025

El Tribunal Constitucional de Polonia decretó este miércoles la ilegalización inmediata del Partido Comunista de Polonia (KPP) tras concluir que sus objetivos y actividades contradicen la Constitución. El dictamen sostiene que la organización —refundada en 2002— “glorifica a criminales y regímenes responsables de la muerte de millones de personas”, según señaló la presidenta del tribunal, la jueza Krystyna Pawłowicz.

La decisión exige la cancelación del registro legal del partido, tal como establece la Ley de Partidos Políticos, y cierra un proceso que llevaba años en disputa sobre si el KPP vulneraba las prohibiciones constitucionales contra organizaciones basadas en ideologías totalitarias.

El argumento central: la Constitución polaca prohíbe ideologías totalitarias

El presidente de Polonia, Karol Nawrocki —quien reactivó el caso el 6 de noviembre— sostuvo que el KPP glorifica regímenes criminales como el estalinismo y que su orientación ideológica choca de frente con la Constitución. La carta magna polaca prohíbe expresamente la existencia de partidos que promuevan ideologías vinculadas al nazismo, el fascismo o el comunismo.

Nawrocki, que anteriormente dirigió el Instituto de la Memoria Nacional, organismo dedicado a documentar los crímenes de los regímenes totalitarios, argumentó además que la ideología comunista es incompatible con “los valores humanos fundamentales y las tradiciones de la civilización europea y cristiana”.

Un fallo con peso simbólico en Europa Central

La decisión del Tribunal Constitucional polaco se inscribe en la postura histórica del país hacia los regímenes totalitarios del siglo XX y en los esfuerzos de Europa Central por diferenciar con claridad sus sistemas democráticos de las estructuras autoritarias del pasado.

Con la sentencia, Polonia envía un mensaje firme sobre los límites constitucionales que rigen su vida política y sobre la incompatibilidad entre la democracia liberal y organizaciones que busquen reivindicar figuras o sistemas responsables de violaciones masivas de derechos humanos.