Incendio en Hong Kong: las autoridades elevan la cifra de muertos a 159 tras inspeccionar las torres afectadas

Publicado por Alejandro Baños 3 de diciembre, 2025

El incendio que devastó el complejo residencial Wang Fuk Court, ubicado en el distrito norte de Tai Po (Hong Kong), dejó, hasta el momento, un saldo de 159 muertos, de los cuales 140 ya han sido identificados. Y es posible que en los próximos días el balance ascienda.

Con esta cifra, ya es considerado como el peor incendio ocurrido en un lugar residencial en el territorio en décadas, siendo el más mortífero desde 1980.

"Hemos encontrado 159 cadáveres, de los cuales 140 han sido identificados de forma preliminar", dijo el comisario de policía Joe Chow durante una comparecencia de prensa celebrada este miércoles. Unas declaraciones recogidas por AFP.

De las víctimas identificadas, 91 son mujeres y 49 hombres. Hasta el momento, la víctima más joven es un bebé de un año y la más mayor, una señora de 97 años, añadió Chow.

Las autoridades hongkonesas informaron de que la cifra es provisional, ya que los bomberos y demás servicios de emergencias habrían hallado "lo que parecen ser huesos humanos" mientras realizaban sus labores de extinción de las llamas y de inspección del terreno.

Este martes, el Gobierno de Hong Kong anunció la creación de un comité independiente dirigido por un juez para determinar el origen de las llamas y si hubo o no intencionalidad. Por el momento, las fuerzas de seguridad han arrestado a 15 personas sospechosas de haber incurrido en un delito de homicidio involuntario.