Hong Kong entra en duelo tras el mortal incendio en un complejo residencial

Publicado por Diane Hernández 29 de noviembre, 2025

Hong Kong comenzó este sábado un periodo oficial de tres días de luto tras el devastador incendio que arrasó un conjunto de rascacielos en el distrito de Tai Po y que dejó al menos 128 fallecidos, informó la AFP.

A primera hora de la mañana, el jefe ejecutivo John Lee y su gabinete guardaron silencio frente al edificio gubernamental, donde las banderas ondearon a media asta. La tragedia, una de las peores registradas en un inmueble residencial en décadas, mantiene a numerosas familias a la espera de información sobre decenas de desaparecidos.

Equipos de la AFP observaron una constante afluencia de vecinos depositando flores y mensajes de condolencia en las inmediaciones de Wang Fuk Court, el complejo siniestrado de ocho torres. El gobierno habilitó puntos de firma de condolencias en toda la ciudad.

Las familias continúan visitando hospitales y centros forenses. Según las autoridades, 89 cuerpos aún no han sido identificados y cerca de un centenar de personas permanecen sin localizar.

Varias personas observan el incendio en un complejo residencial de Hong KongAFP.

Una investigación por andamios de bambú y materiales "altamente inflamables"

Las investigaciones preliminares apuntan a que el fuego comenzó en los niveles inferiores del conjunto, favorecido por mallas plásticas de obra, andamios de bambú y materiales "altamente inflamables", indicaron responsables del departamento de bomberos. Su jefe, Andy Yeung, señaló además fallas en los sistemas de alarma de los ocho edificios y adelantó que se evaluarán responsabilidades de los contratistas.

Habitantes del complejo dijeron a la AFP que no escucharon ninguna señal de alerta y que debieron avisar puerta por puerta.

El organismo anticorrupción detuvo a ocho personas relacionadas con los trabajos de renovación, incluidos consultores y subcontratistas. Otros tres sospechosos habían sido arrestados por presuntamente dejar materiales de espuma en zonas vulnerables al fuego.

Las autoridades sanitarias informaron que decenas de personas siguen hospitalizadas, con 11 pacientes en estado crítico y 21 graves. El jefe de seguridad, Chris Tang, advirtió que podrían hallarse nuevos restos calcinados conforme avancen las inspecciones internas.

La tragedia ha movilizado a vecinos y organizaciones comunitarias, que instalaron puntos de entrega de ropa, comida y artículos de primera necesidad cerca del complejo, además de puestos para ofrecer apoyo médico y psicológico. El gobierno, por su parte, proporcionó alojamiento temporal a unas 800 personas y activó un fondo de ayuda de 300 millones de dólares hongkoneses.

El incendio, el más letal en Hong Kong desde 1948, llevó a las autoridades chinas a anunciar -a través de la cadena pública CCTV- una campaña nacional para revisar y corregir riesgos de incendio en rascacielos de todo el país.