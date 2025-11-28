Incendio en Hong Kong: el número de muertos aumenta a 128 mientras las investigaciones avanzan

Publicado por Williams Perdomo 28 de noviembre, 2025

El número de muertos en el incendio que calcinó esta semana un complejo de rascacielos residenciales de Hong Kong aumentó a 128. La información fue confirmada este viernes por el jefe de seguridad de la ciudad.

Decenas de personas siguen desaparecidas, añadió el secretario de Seguridad, Chris Tang, en una conferencia de prensa, en la que dijo que había enviado sus condolencias a los afectados.

El incendio, el peor registrado en décadas en esta megaurbe semiautónoma china, causó 79 heridos, añadieron los servicios de rescate y seguridad ante la prensa. De las 128 personas fallecidas, 89 aún no han sido identificadas.

Las llamas de la peor conflagración registrada en décadas en esta ciudad semiautónoma china se desataron la tarde del miércoles en los tradicionales andamios de bambú instalados en las torres en reparación de la urbanización Wang Fuk Court, en el distrito Tai Po de la zona norte.

Investigan la tragedia

Tras arder durante más de 40 horas en los rascacielos de 31 plantas, el incendio quedó "prácticamente extinguido" a las 10H18 locales (02H18 GMT) del viernes, informó el departamento de bomberos al anunciar el fin de sus operaciones.

Las autoridades investigan ahora las causas de la tragedia, incluida la presencia de los inflamables andamios de madera y de mallas protectoras de plástico con las que comúnmente se envuelven los edificios en reparación en la ciudad.