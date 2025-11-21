El Kremlin insta a Zelenski a negociar "ahora" mientras Ucrania rechaza posibles concesiones
El plan de paz de 28 puntos de la Administración Trump, divulgado por varios medios esta semana, incluiría un acuerdo para detener la expansión de la OTAN y el uso de 100.000 millones de dólares en activos rusos congelados para la reconstrucción de Ucrania.
El Kremlin instó este viernes al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, a iniciar negociaciones "ahora" o enfrentar la pérdida de más territorio, tras la filtración de un supuesto plan de paz de Estados Unidos que incluiría significativas concesiones a Rusia, informó la AFP.
Según el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, "el efectivo trabajo de las fuerzas armadas rusas debería convencer a Zelenski: es mejor negociar y hacerlo ahora que después". Peskov agregó que "el margen de libertad de decisión se reduce para él a medida que pierde más territorios durante las acciones ofensivas del ejército ruso" y señaló -de acuerdo a la agencia- que no había recibido oficialmente el plan estadounidense.
Por su parte, Ucrania advirtió que no aceptará ningún plan que cruce sus "líneas rojas". Rustem Umerov, secretario del Consejo de Seguridad Nacional de Ucrania y uno de los principales negociadores, declaró en Facebook: "No puede haber decisiones fuera del marco de nuestra soberanía, de la seguridad de nuestro pueblo o de nuestras líneas rojas".
Zelenski avisó que este viernes tendría una llamada con sus principales aliados para hablar del plan de EEUU para acabar la guerra con Rusia, confirmaron altos cargos gubernamentales en Kiev y Londres a la AFP.
Unas horas después, el presidente francés, Emmanuel Macron, y los jefes del gobierno alemán y británico, Friedrich Merz y Keir Starmer, se unieron a la llamada con el mandatario ucraniano y según los reportes, enfatizaron que el ejército ucraniano debe seguir siendo capaz de defender la soberanía del país.
En el encuentro telefónico, los cuatro jefes de Estado y de gobierno reafirmaron, de acuerdo al gobierno alemán, el objetivo de "proteger a largo plazo los intereses vitales europeos y ucranianos".
El plan de paz de Trump entre Rusia y Ucrania y sus exigencias
El plan de paz de 28 puntos, divulgado por Axios, The Financial Times y The New York Times, y revisado por Associated Press, incluiría un acuerdo para detener la expansión de la OTAN y el uso de 100.000 millones de dólares en activos rusos congelados para la reconstrucción de Ucrania.
Sin embargo, la propuesta ha sido criticada por favorecer a Rusia, al exigir a Ucrania concesiones territoriales, incluida la región del Donbás.
El borrador, elaborado por el secretario de Estado Marco Rubio y el enviado especial Steve Witkoff, contempla que Ucrania no se uniría a la OTAN ni ningún otro país de la región, reconoce el ruso como idioma nacional oficial, acepta la rama rusa de la Iglesia Ortodoxa, reduce el ejército ucraniano a la mitad, limita la posesión de armas pesadas y prohíbe la presencia de tropas extranjeras en el territorio, entre otros temas, informó FT.
El plan también estipula que Rusia realice ciertas concesiones, incluyendo la promesa de no atacar nuevamente Ucrania y ceder los 100.000 millones de dólares de activos congelados para la reconstrucción del país vecino, según AP.
Trump trabaja en un acuerdo de paz de 28 puntos con Rusia para poner fin a la guerra con Ucrania
Los 28 puntos del plan de Trump para Ucrania según la AFP:
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, declaró que espera discutir el plan con su par estadounidense en los próximos días.
A continuación, los 28 puntos del plan, según el borrador consultado y traducido por la AFP:
- Se confirmará la soberanía de Ucrania.
- Se concluirá un acuerdo global de no agresión entre Rusia, Ucrania y Europa.
- Se espera que Rusia no invada países vecinos y que la OTAN no se expanda más.
- Se mantendrá un diálogo entre Rusia y la OTAN, con la mediación de Estados Unidos.
- Ucrania recibirá garantías de seguridad fiables.
- El tamaño de las fuerzas armadas ucranianas se limitará a 600.000 efectivos.
- Ucrania acepta recoger en su Constitución que no se unirá a la OTAN.
- La OTAN acepta no posicionar tropas en Ucrania.
- Los aviones de combate europeos quedarán estacionados en Polonia.
- Estados Unidos recibirá una compensación por las garantías de seguridad.
- Un potente paquete global de medidas para reconstruir Ucrania, con apoyo especial de financiación elaborado por el Banco Mundial.
- Rusia volverá a formar parte de la economía global, con reintegración en el grupo G8.
- Se invertirán 100.000 millones de dólares en activos congelados rusos en iniciativas lideradas por Estados Unidos para reconstruir e invertir en Ucrania, con Estados Unidos recibiendo el 50% de los beneficios de esta operación.
- Se establecerá un grupo de trabajo conjunto ruso-estadounidense sobre temas de seguridad.
- Rusia recogerá en su legislación su política de no agresión hacia Europa y Ucrania.
- Estados Unidos y Rusia acordarán extender la validez de los tratados sobre no proliferación y control de armas nucleares, incluyendo el Tratado START I.
- Ucrania acepta ser un Estado no nuclear de acuerdo con el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares.
- La central nuclear de Zaporiyia se reactivará bajo la supervisión del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), y la electricidad producida se distribuirá de forma equitativa entre Rusia y Ucrania.
- Ambos países se comprometen a implementar programas educativos en las escuelas y la sociedad destinados a promover el entendimiento y la tolerancia.
- Crimea, Lugansk y Donetsk serán reconocidos de facto como rusos, incluso por Estados Unidos.
- Tanto la Federación de Rusia como Ucrania se comprometen a no cambiar esas disposiciones por la fuerza.
- Rusia no evitará que Ucrania se sirva del río Dniéper para sus actividades comerciales.
- Se establecerá un comité humanitario para resolver sobre intercambios de prisioneros.
- Ucrania celebrará elecciones dentro de 100 días.
- Todas las partes involucradas en el conflicto recibirán una amnistía completa por sus acciones.
- Este acuerdo será legalmente vinculante. El Consejo de Paz, dirigido por el presidente estadounidense Donald Trump, se encargará de supervisar su implementación.
- En cuanto todas las partes hayan aceptado este memorando, el alto al fuego entrará en vigor inmediatamente.