El Kremlin insta a Zelenski a negociar "ahora" mientras Ucrania rechaza posibles concesiones

Publicado por Diane Hernández 21 de noviembre, 2025

El Kremlin instó este viernes al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, a iniciar negociaciones "ahora" o enfrentar la pérdida de más territorio, tras la filtración de un supuesto plan de paz de Estados Unidos que incluiría significativas concesiones a Rusia, informó la AFP.

Según el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, "el efectivo trabajo de las fuerzas armadas rusas debería convencer a Zelenski: es mejor negociar y hacerlo ahora que después". Peskov agregó que "el margen de libertad de decisión se reduce para él a medida que pierde más territorios durante las acciones ofensivas del ejército ruso" y señaló -de acuerdo a la agencia- que no había recibido oficialmente el plan estadounidense.

Por su parte, Ucrania advirtió que no aceptará ningún plan que cruce sus "líneas rojas". Rustem Umerov, secretario del Consejo de Seguridad Nacional de Ucrania y uno de los principales negociadores, declaró en Facebook: "No puede haber decisiones fuera del marco de nuestra soberanía, de la seguridad de nuestro pueblo o de nuestras líneas rojas".

Zelenski avisó que este viernes tendría una llamada con sus principales aliados para hablar del plan de EEUU para acabar la guerra con Rusia, confirmaron altos cargos gubernamentales en Kiev y Londres a la AFP.

Unas horas después, el presidente francés, Emmanuel Macron, y los jefes del gobierno alemán y británico, Friedrich Merz y Keir Starmer, se unieron a la llamada con el mandatario ucraniano y según los reportes, enfatizaron que el ejército ucraniano debe seguir siendo capaz de defender la soberanía del país.

En el encuentro telefónico, los cuatro jefes de Estado y de gobierno reafirmaron, de acuerdo al gobierno alemán, el objetivo de "proteger a largo plazo los intereses vitales europeos y ucranianos".

El plan de paz de Trump entre Rusia y Ucrania y sus exigencias

El plan de paz de 28 puntos, divulgado por Axios, The Financial Times y The New York Times, y revisado por Associated Press, incluiría un acuerdo para detener la expansión de la OTAN y el uso de 100.000 millones de dólares en activos rusos congelados para la reconstrucción de Ucrania.

Sin embargo, la propuesta ha sido criticada por favorecer a Rusia, al exigir a Ucrania concesiones territoriales, incluida la región del Donbás.

El borrador, elaborado por el secretario de Estado Marco Rubio y el enviado especial Steve Witkoff, contempla que Ucrania no se uniría a la OTAN ni ningún otro país de la región, reconoce el ruso como idioma nacional oficial, acepta la rama rusa de la Iglesia Ortodoxa, reduce el ejército ucraniano a la mitad, limita la posesión de armas pesadas y prohíbe la presencia de tropas extranjeras en el territorio, entre otros temas, informó FT.

El plan también estipula que Rusia realice ciertas concesiones, incluyendo la promesa de no atacar nuevamente Ucrania y ceder los 100.000 millones de dólares de activos congelados para la reconstrucción del país vecino, según AP.