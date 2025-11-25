Trump anuncia que el enviado Witkoff se reunirá con Putin en Moscú

Publicado por Williams Perdomo 25 de noviembre, 2025

El presidente Donald Trump dijo el martes que enviaría al encargado Steve Witkoff para reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin, en Moscú para resolver "algunas" diferencias restantes sobre un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania.

"Con la esperanza de finalizar este Plan de Paz, he ordenado a mi Enviado Especial Steve Witkoff que se reúna con el presidente Putin en Moscú", escribió Trump en su plataforma Truth Social, diciendo que "solo quedan unos pocos puntos de desacuerdo".

También expresó su esperanza de reunirse "pronto" con Putin y el presidente ucraniano, Volodimír Zelenski, "pero SÓLO cuando el acuerdo para poner fin a esta guerra sea FINAL o esté en sus etapas finales", agregó Trump.

Entre tanto, el presidente ucraniano, Volodimír Zelenski, dijo el martes que los "principios" de un plan revisado de Estados Unidos para poner fin a la guerra con Rusia podrían conducir a "acuerdos más profundos" y que "mucho depende" ahora de Washington.

"Los principios de este documento pueden ampliarse a acuerdos más profundos", dijo Zelensky en su discurso diario.

"Cuento con una mayor cooperación activa con la parte estadounidense y con el presidente (Donald) Trump. Mucho depende de Estados Unidos, porque Rusia presta la máxima atención a la fortaleza estadounidense", afirmó.