Publicado por Diane Hernández 25 de noviembre, 2025

La Corte Suprema de Brasil ordenó este martes que el expresidente Jair Bolsonaro comience a cumplir su condena de 27 años de prisión por liderar un supuesto complot tras las elecciones de 2022 que disputaba con el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva. El fallo se produjo después de que el tribunal rechazara los últimos recursos de apelación presentados por su defensa, declarando la sentencia como "firme".

Bolsonaro, de 70 años, ya se encontraba bajo arresto domiciliario desde agosto, monitoreado con una tobillera electrónica. Sin embargo, fue trasladado el sábado a un complejo de la Policía Federal en Brasilia después de que las autoridades detectaran que había dañado el dispositivo con un soldador, lo que generó sospechas de intento de fuga. El exmandatario afirmó que actuó bajo un "estado de confusión mental" provocado por medicamentos, una explicación rechazada por la Corte Suprema.

El expresidente cumplirá su pena en una unidad especial de detención dentro de las instalaciones policiales, en una habitación pequeña equipada con aire acondicionado, televisor y frigobar.

Inhabilitado políticamente hasta 2030

El expresidente ya había sido condenado en septiembre junto con otros siete aliados por esta presunta conspiración. Su situación legal se agravó luego que el tribunal estuviera liderado por el juez oficialista Alexandre de Moraes, relator del caso.

Bolsonaro, además, permanece inhabilitado políticamente hasta 2030, tras un fallo del Tribunal Superior Electoral que lo responsabilizó por "ataques infundados" al sistema de votación.