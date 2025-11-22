Brasil: encarcelan al expresidente Jair Bolsonaro

Jair Bolsonaro muestra un monitor electrónico de tobillo Cordon Press .

Publicado por Virginia Martínez 22 de noviembre, 2025

(AFP) El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, quien se encontraba desde agosto en prisión domiciliaria, fue encarcelado este sábado de forma preventiva, informaron a la AFP uno de sus abogados y fuentes próximas al caso.

Bolsonaro fue condenado en septiembre a 27 años de cárcel por haber conspirado para impedir la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva tras perder los comicios en 2022.

"Fue preso pero no sé el motivo", dijo el abogado Celso Vilardi.

Fuentes cercanas al caso explicaron que se trata de prisión preventiva y no de la ejecución de su condena.

La Policía Federal informó en un comunicado de que "cumplió un pedido de prisión preventiva en cumplimiento de una decisión del Supremo Tribunal Federal", aunque sin mencionar al expresidente.

Por incumplir medidas cautelares, Bolsonaro cumple prisión domiciliaria preventiva desde agosto en su vivienda en un lujoso condominio de Brasilia y está monitoreado electrónicamente.

El expresidente gobernó Brasil entre 2019 y 2022.