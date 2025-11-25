Publicado por Víctor Mendoza 25 de noviembre, 2025

Adolf Hitler Uunona, un político de 59 años, se perfila para obtener por segunda vez la victoria en unas elecciones locales en Namibia, un país del suroeste de África que fue colonia alemana hasta 1915 y que aún mantiene muchos nombres de origen germano.

Uunona es dirigente del partido izquierdista SWAPO y consiguió un abrumador 85% de los votos en 2020 en su circunscripción de Ompundja. Ahora, según las proyecciones en base a los datos de comisión electoral del país, se estima que volverá a conseguir la mayoría de los votos.

Tras ganar las elecciones de 2020 con 85% de los votos, Uunona dijo al medio local The Namibian que se distanciaba del genocida Adolf Hitler. Explicó que "no tenía elección" en su nombre.

“Mi padre me puso este nombre, Adolf Hitler, pero eso no significa que tenga el carácter de Adolf Hitler ni me parezca al de Adolf Hitler de Alemania (...) Hitler fue una persona controvertida que capturó y asesinó a personas en todo el mundo. Yo no soy como él”, declaró Uunona en unos comentarios recogidas por The Times of Israel.