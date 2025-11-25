Namibia: un político de izquierda llamado Adolf Hitler se encamina a una victoria aplastante
Adolf Hitler Uunona es dirigente del partido izquierdista SWAPO y consiguió un abrumador 85% de los votos en 2020 en su circunscripción de Ompundja.
Adolf Hitler Uunona, un político de 59 años, se perfila para obtener por segunda vez la victoria en unas elecciones locales en Namibia, un país del suroeste de África que fue colonia alemana hasta 1915 y que aún mantiene muchos nombres de origen germano.
Uunona es dirigente del partido izquierdista SWAPO y consiguió un abrumador 85% de los votos en 2020 en su circunscripción de Ompundja. Ahora, según las proyecciones en base a los datos de comisión electoral del país, se estima que volverá a conseguir la mayoría de los votos.
Tras ganar las elecciones de 2020 con 85% de los votos, Uunona dijo al medio local The Namibian que se distanciaba del genocida Adolf Hitler. Explicó que "no tenía elección" en su nombre.
“Mi padre me puso este nombre, Adolf Hitler, pero eso no significa que tenga el carácter de Adolf Hitler ni me parezca al de Adolf Hitler de Alemania (...) Hitler fue una persona controvertida que capturó y asesinó a personas en todo el mundo. Yo no soy como él”, declaró Uunona en unos comentarios recogidas por The Times of Israel.
"Probablemente ni siquiera entendía lo que representaba Adolf Hitler”
Namibia aún conserva numerosas calles, sitios y personas con nombres de origen alemán, ya que anteriormente formó parte de la colonia alemana del África Sudoccidental.
“Mi padre me puso este nombre en honor a este hombre. Probablemente ni siquiera entendía lo que representaba Adolf Hitler”, sostuvo en una conversación con Bild.