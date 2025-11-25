El general Caine comenzó su gira por el Caribe con visita a las tropas desplegadas en Puerto Rico

Publicado por Israel Duro 25 de noviembre, 2025

El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, comenzó su gira por el Caribe con una visita a las tropas destacadas en Puerto Rico y un buque de guerra desplegado en la zona. La visita se produce en un momento crítico en una posible intervención militar de EEUU contra el Régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y tras la designación oficial del Cártel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera por parte de la Administración Trump.

Una visita para "agradecer" a los soldados sus servicios en medio de una tensión creciente

De acuerdo con la oficina de Caine, la visita del jefe del Estado Mayor tiene como objetivo comprobar la situación de las tropas in situ y "agradecerles su extraordinario apoyo a las misiones regionales".

Como parte de su agenda, Caine tiene prevista también una visita a Trinidad y Tobago, que se producirá a lo largo del martes, donde se reunirá con la primera ministra Kamla Persad-Bissessar.

El general "favorito" de Trump y el hombre que acabó con el ISIS

La trayectoria de Caine es particularmente intachable. Fue uno de los pilotos encargados de proteger Washington durante los atentados del 11 de septiembre de 2001, cuando los secuestradores de Al Qaeda estrellaron aviones comerciales contra el Pentágono y el World Trade Center en Nueva York, en el peor ataque terrorista de la historia del país.

También tuvo varios cargos en Washington. Fungió como director asociado de asuntos militares para la CIA de 2021 a 2024 y fue miembro de la Casa Blanca en el Departamento de Agricultura. Además, es especialista en antiterrorismo en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.

Además, el ahora jefe del Estado Mayor Conjunto fue el hombre que convenció al presidente republicano de que era posible destruir al ISIS en apenas semanas en 2018, durante su primer mandato. Desde la vuelta a la Casa Blanca, fue parte clave en el diseño y la ejecución de la operación Midnight Hammer, con la que EEUU golpeó de sorpresa a Irán, dejando fuertemente afectada a sus instalaciones nucleares.

En estos momentos, Caine está supervisando directamente la Operación Lanza del Sur que está tratando de acabar con el narcotráfico en la zona del Caribe.