La UE busca agilizar la movilidad militar en el bloque ante la amenaza rusa

Publicado por Carlos Dominguez 19 de noviembre, 2025

La Unión Europea (UE) presentó este miércoles una batería de medidas que buscan acelerar la movilidad de las tropas en el continente ante la amenaza rusa. La movilidad de los Ejércitos ha vuelto a la agenda europea tras la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.

"Cuanto más rápido podamos desplazar nuestras fuerzas, más fuerte será nuestra capacidad de disuasión y defensa. Tenemos que hablar de días, no de semanas, para desplazar tropas en Europa", aseguró la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas.

La Comisión, de acuerdo a AFP, propone destinar al menos $19.600 millones para facilitarla durante el periodo 2028-2034. La suma es diez veces superior a la presupuestada para 2021-2027.

"La infantería gana batallas, pero es la logística la que gana guerras", insistió el miércoles ante la prensa el comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius, citando al general estadounidense John Pershing.

Obstáculos en el tránsito terrestre

Para que los tanques puedan transitar dentro de la Unión Europea, es necesario obtener autorizaciones país por país, y algunos exigen que se soliciten con 45 días de antelación.

Pero una vez obtenidos estos permisos, es muy probable que los blindados se vean obligados a tomar rutas alternativas para evitar carreteras o puentes demasiado frágiles para soportarlos.

Para hacer frente a estos obstáculos, la Comisión ha identificado 500 puntos de paso clave que podrían ser usados por los Ejércitos europeos en caso de guerra. La mayoría, sin embargo, necesita mejoras urgentes para permitir la movilidad de las tropas.

Para comprobar que todo funcione, la UE desea organizar periódicamente pruebas para asegurarse, por ejemplo, de la resistencia de las infraestructuas.

Autorizaciones de paso prioritario

La Unión Europea, además, propuso instaurar un "permiso único" que sería válido en toda la UE. En caso de emergencia, también quiere establecer reglas claras, por ejemplo, mediante la introducción de autorizaciones de paso prioritario, para evitar cualquier bloqueo.

Bruselas también propone un "mecanismo de solidaridad" que pondría en común equipos de uso civil y militar, como camiones, a los que cada Estado miembro podrá acceder fácilmente.