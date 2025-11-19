Reino Unido advierte a Putin tras detectar un buque ruso en sus aguas

El ministro de Defensa del Reino Unido muestra una imagen del buque ruso Yantar navegando en aguas británicas AFP .

Publicado por Víctor Mendoza 19 de noviembre, 2025

(AFP) El ministro británico de Defensa, John Healey, lanzó una advertencia este miércoles al presidente de Rusia, Vladímir Putin, tras la detección del buque militar Yantar en aguas británicas por segunda vez este año.

"Mi mensaje para Rusia y para Putin es que los vemos. Sabemos lo que están haciendo. Y si el Yantar se dirige hacia el sur esta semana, estamos preparados", declaró el ministro durante una conferencia de prensa.

El ministro precisó que el buque fue visto cerca del norte de Escocia y que, por primera vez, había dirigido sus láseres hacia pilotos de aviones de la Royal Air Force que vigilaban sus actividades.

"Es la segunda vez este año que entra en aguas británicas", subrayó Healey.

"Forma parte de una flota rusa diseñada para poner en peligro y comprometer nuestras infraestructuras submarinas y las de nuestros aliados", continuó el ministro.

Según Healey, se trata de "un programa ruso destinado a desarrollar capacidades que permitan asegurar la vigilancia en tiempos de paz y el sabotaje en tiempos de conflicto", añadió.

El 22 de enero, el ministro ya había lanzado un aviso a Putin tras la detección por la Royal Navy del mismo buque, calificado de "espía ruso", en el canal de la Mancha y luego en el mar del Norte.