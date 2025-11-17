Elecciones Chile: la derecha pasa a segunda vuelta con José Antonio Kast como favorito ante la izquierdista Jeanette Jara

Publicado por Joaquín Núñez 16 de noviembre, 2025

Las elecciones presidenciales en Chile dieron como resultado una segunda vuelta, pautada para el próximo 14 de diciembre. Los candidatos que avanzaron son Jeanette Jara, quien representa a la coalición gobernante del actual presidente Gabriel Boric, y José Antonio Kast, del Partido Republicano. Este último parte como favorito a quedarse con la presidencia, dado que entre todos los candidatos de la derecha sumaron más del 50% de los votos.

Con más del 90% de los votos contabilizados, Jara obtuvo el 26,8% de los votos, seguida por el 24% de Kast. El tercer lugar fue para Franco Parisi, quien fue la sorpresa con el 19,7%. Detrás de ellos estuvieron Johannes Kaiser, el libertario que obtuvo el 13,9%; y Evelyn Matthei, de centro-derecha y ministra del fallecido presidente Sebastián Piñera, con el 12,5%.

Aunque se esperaba que la derecha obtuviera la mayoría en ambas cámaras, solo la alcanzaría en la Cámara de Diputados. En el Senado se proyecta un empate.

Una vez se conocieron los resultados, tanto Kaiser como Matthei respaldaron oficialmente a Kast. Incluso fueron a visitarlo a su bunker político y se mostraron junto al candidato republicano. Parisi, quien tiene un discurso más cercano a Kast que a Jara, aseguró que los candidatos que pasaron a la segunda vuelta deberán ganarse a sus votantes.

"Lo que hoy día queda claro es que la oposición derrotó a un Gobierno fracasado. Nuestro gran desafío es salvar nuestra patria. (...) Chile necesita que nos comprometamos por un destino común para sacar adelante a nuestros compatriotas. El único adversario que tenemos es el continuismo, y a ese continuismo lo vamos a derrotar el 14 de diciembre", expresó Kast en su discurso postelectoral.

"Y aquí también decir, quizás yo no soy el más simpático, no soy el que baila mejor, pero sí puedo decirle que estoy aquí porque el pueblo de Chile me ha puesto aquí, junto a ustedes. Ese pueblo de Chile, que con fuerza, hoy y también en diciembre, dice basta. Basta de mediocridad, basta de odio, basta de hacer mal las cosas", continuó.

En adición, dijo que la segunda vuelta "no será una elección cualquiera, sino la más importante de nuestra generación, un verdadero plebiscito entre dos modelos de sociedad”.

Esta es la tercera candidatura presidencial de Kast, luego de 2017 y 2021. Suele bromear con ello en sus mítines, repitiendo el famoso refrán que afirma que "la tercera es la vencida".

Las tres "grandes sorpresas" de las elecciones presidenciales en Chile

Para analizar los resultados, VOZ habló en la noche de las elecciones con Maximiliano Duarte, director de estudios de la Fundación Piensa, un think tank chileno con sede en Valparaíso.

Duarte mencionó "tres grandes sorpresas" que dejó la primera vuelta. La primera es el "decepcionante" desempeño de la candidata del oficialismo.

"El resultado llama la atención porque queda incluso por debajo del nivel de aprobación del propio Gobierno, que ronda el 30% en las encuestas. Este desempeño, además, obligará a la izquierda a una reflexión profunda sobre su rol desde el estallido social de 2019, especialmente a la socialdemocracia, que en los últimos años fue condescendiente con las fuerzas de izquierda más radicales y terminó absorbida por el relato crítico hacia los '30 años' en que la centroizquierda gobernó", señaló.

Como segundo dato a destacar, mencionó la poca distancia entre Jara y Kast, algo no contemplado por la mayoría de las encuestas. Por último estuvo el gran desempeño de Franco Parisi, especialmente en el norte del país: "Su liderazgo rompe el clivaje tradicional y conecta con sectores de clase media a partir de un discurso centrado en el mérito, en la movilidad social y apelando a problemas específicos de ciertos lugares que suelen ser invisibilizados en la discusión pública".

"Con José Antonio Kast encaminado a ser presidente de Chile, el desafío desde mañana será articular un proyecto político capaz de integrar a una oposición mayoritaria pero altamente fragmentada. Si lo logra, es probable que el rumbo del país cambie con rapidez una vez que el nuevo Gobierno se instale el 11 de marzo", finalizó Duarte.