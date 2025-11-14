La Casa Blanca anuncia un acuerdo comercial con Argentina: incluye la eliminación de aranceles en productos clave y apertura de mercados

Publicado por Víctor Mendoza 13 de noviembre, 2025

La Administración Trump llegó a un acuerdo comercial con la Argentina de Javier Milei. El anuncio fue realizado por la Casa Blanca a través de un comunicado, en el que se remarcó que uno de los puntos principales del acuerdo es la apertura recíproca de mercados mediante la reducción o eliminación de aranceles.

El acuerdo fue anunciado apenas días después de la llegada del nuevo canciller argentino, Pablo Quirno, a Washington DC.

Mientras que Argentina brindará acceso preferencial a algunas exportaciones estadounidenses, entre ellas medicamentos y dispositivos médicos, Estados Unidos eliminará los aranceles sobre determinados recursos naturales no disponibles localmente y bienes no patentados de uso farmacéutico.

Además de la reducción de barreras comerciales, el acuerdo también incluye puntos como el medio ambiente, trabajo, propiedad intelectual y comercio digital.

Otra parte importante del acuerdo es el acceso de los mercados agrícolas. Desde ahora, Argentina simplificará los procesos de registro de productos cárnicos estadounidenses y no exigirá el registro de instalaciones para las importaciones de productos lácteos.

"El resultado refleja la ambición y los valores compartidos por ambos países, y se basa en las medidas que Argentina ya ha adoptado para modernizar su régimen comercial y de inversiones y fomentar condiciones recíprocas", señaló la Casa Blanca en la misiva.

"Los anuncios de hoy sientan las bases para los acuerdos de comercio recíproco que abrirán nuevos mercados para las exportaciones estadounidenses y reducirán las barreras comerciales a las que se enfrentan los trabajadores y productores estadounidenses. Agradezco a mis homólogos de El Salvador, Argentina, Ecuador y Guatemala su compromiso con el logro de un comercio justo y equilibrado con Estados Unidos", celebró en un comunicado el representante comercial de la Administración Trump, Jamieson Greer.

En la misma línea se expresó el canciller Quirno. "Es un privilegio y un honor anunciar que Argentina y los Estados Unidos han logrado hoy un Acuerdo Marco de Comercio Recíproco e Inversión. El acuerdo crea las condiciones para aumentar las inversiones de Estados Unidos en Argentina e incluye reducción de tarifas para industrias claves, aumentando el comercio bilateral entre ambos países", escribió en su cuenta de X.