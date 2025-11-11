Voz media US Voz.us
Apple store Voz-media Play store Voz Media

Reino Unido suspende parte del intercambio de inteligencia con EEUU por los ataques a las presuntas narcolanchas

Fuentes familiarizadas con el asunto explicaron que durante varios años, el Reino Unido, que mantiene el control de varios territorios caribeños con bases de inteligencia, ha colaborado con el país en la detección de embarcaciones sospechosas de traficar drogas, permitiendo que la Guardia Costera estadounidense las intercepte.

Narcolancha destruida por EEUU frente a Venezuela. 14 de octubre de 2025

Narcolancha destruida por EEUU frente a Venezuela. 14 de octubre de 2025VOZ/Truth Social-Donald J. Trump

Williams Perdomo
Publicado por
Williams Perdomo

El Reino Unido dejará de compartir información de inteligencia con Estados Unidos sobre los presuntos buques de narcotráfico en el Caribe. De acuerdo con la información, la decisión se dio al considerar que los ataques no son legales. 

La noticia fue confirmada por varias fuentes familiarizadas con el asunto que conversaron con CNN.

Además, las fuentes explicaron que durante varios años, el Reino Unido, que mantiene el control de varios territorios caribeños con bases de inteligencia, ha colaborado con Estados Unidos en la detección de embarcaciones sospechosas de traficar drogas, permitiendo que la Guardia Costera estadounidense las intercepte.

"La información de inteligencia se enviaba normalmente al Grupo de Trabajo Interinstitucional Conjunto Sur, un grupo de trabajo con sede en Florida que incluye representantes de varias naciones asociadas y trabaja para reducir el tráfico ilícito de drogas", indicó CNN que publicó primero la información. 

Al menos 70 muertos durante los ataques

Un nuevo ataque estadounidense contra una presunta lancha dedicada al tráfico de drogas en el mar Caribe dejó días atrás tres personas muertas, informó el secretario de Guerra, Pete Hegseth. Con este hecho, el número total de fallecidos en la ofensiva naval de Washington contra el narcotráfico en aguas internacionales asciende ya a al menos 70, según cifras oficiales.

El Pentágono explicó que las operaciones comenzaron a principios de septiembre, cuando Estados Unidos empezó a dirigir ataques a embarcaciones sospechosas de transportar drogas en el Caribe y en el Pacífico oriental.

LO ÚLTIMO

RECOMENDACIONES

tracking