Reino Unido suspende parte del intercambio de inteligencia con EEUU por los ataques a las presuntas narcolanchas

Publicado por Williams Perdomo 11 de noviembre, 2025

El Reino Unido dejará de compartir información de inteligencia con Estados Unidos sobre los presuntos buques de narcotráfico en el Caribe. De acuerdo con la información, la decisión se dio al considerar que los ataques no son legales.

La noticia fue confirmada por varias fuentes familiarizadas con el asunto que conversaron con CNN.

Además, las fuentes explicaron que durante varios años, el Reino Unido, que mantiene el control de varios territorios caribeños con bases de inteligencia, ha colaborado con Estados Unidos en la detección de embarcaciones sospechosas de traficar drogas, permitiendo que la Guardia Costera estadounidense las intercepte.

"La información de inteligencia se enviaba normalmente al Grupo de Trabajo Interinstitucional Conjunto Sur, un grupo de trabajo con sede en Florida que incluye representantes de varias naciones asociadas y trabaja para reducir el tráfico ilícito de drogas", indicó CNN que publicó primero la información.