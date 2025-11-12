Petro se suma a Reino Unido y ordena "suspender" intercambio de inteligencia con EEUU por los bombardeos a narcolanchas

El mandatario colombiano Gustavo Petro desde las calles de Nueva York Captura de pantalla / Presidencia de Colombia

Publicado por Víctor MendozaEmmanuel Alejandro Rondón 11 de noviembre, 2025

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó el martes "suspender" el intercambio de inteligencia con agencias de seguridad de Washington como respuesta a los bombardeos contra presuntas lanchas narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico.

Petro califica los ataques ordenados por su homólogo estadounidense, Donald Trump, como "ejecuciones extrajudiciales" que suman unas 20 embarcaciones hundidas y al menos 76 muertos.

"Se da orden a todos los niveles de la inteligencia de la fuerza pública suspender envío de comunicaciones y otros tratos con agencias de seguridad estadounidenses", anunció Petro en la red social X.

El mandatario izquierdista, exguerrillero, mantiene una tensa relación con Estados Unidos desde que Trump asumió su segundo periodo presidencial en enero.

En medio de la escalada diplomática, Trump retiró este año a Colombia de la lista de países aliados contra el tráfico de drogas y revocó la visa de Petro y de varios de sus funcionarios. También amenazó con imponer nuevos aranceles.

Asimismo, el gobierno estadounidense también anunció en octubre el retiro de ayudas financieras al país sudamericano para la lucha antidrogas.

La decisión de detener el intercambio de inteligencia con Estados Unidos "se mantendrá mientras se mantenga el ataque con misiles a lanchas", agregó el mandatario colombiano.

La incursión militar estadounidense en aguas internacionales aumentó la presión sobre Venezuela, que considera los ataques cerca de sus costas como una excusa para derrocar al dictador Nicolás Maduro, al que Washington y otros gobiernos occidentales y del mundo no reconocen tras el fraude electoral del año pasado en contra del candidato opositor Edmundo González, respaldado por la ganadora del Nobel de la Paz y líder de la oposición María Corina Machado.

Maduro, sobre quien pesa una acusación por narcotráfico en EEUU y una recompensa de $50.000.000 sobre su cabeza, figura como uno de los líderes del Cártel de los Soles, una organización narcoterrorista designada. El dictador venezolano también está vinculado a la temible banda criminal Tren de Aragua, otra organización narcoterrorista designada que tiene vínculos con el régimen chavista.

Este artículo contiene información de AFP