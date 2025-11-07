Trump anuncia acuerdo comercial y de inversión con Uzbekistán por más de $135.000 millones

Publicado por Luis Francisco Orozco 7 de noviembre, 2025

El presidente Donald Trump anunció este jueves un nuevo acuerdo comercial y económico entre Estados Unidos y Uzbekistán, a través de un comunicado en el que detalló que se generarán más de $135.000 millones tanto en inversiones como en compras a favor de la economía nacional durante la próxima década. En una publicación en su cuenta oficial de Truth Social, el mandatario republicano celebró el acuerdo al calificarlo como un gran logro en el que ambos países encontrarán numerosos beneficios, añadiendo que se trataba de un paso importante ante el fortalecimiento de los lazos económicos entre Estados Unidos y Asia Central.

“Estoy encantado de anunciar un increíble acuerdo comercial y económico entre Estados Unidos y Uzbekistán. En los próximos tres años, Uzbekistán comprará e invertirá casi 35 mil millones de dólares y, en los próximos 10 años, más de 100 mil millones de dólares en sectores clave de Estados Unidos, incluyendo minerales críticos, aviación, autopartes, infraestructura, agricultura, energía y químicos, tecnología de la información y otros”, escribió Trump.

Reunión con líderes de Asia Central

En otra parte de su comunicado, el mandatario republicano también tuvo palabras de agradecimiento para el presidente uzbeko Shavkat Mirziyóyev, a quien describió como un político “altamente respetado”, para luego manifestar su deseo de que la relación entre los dos países sea “largo y productiva”. De concretarse el acuerdo en los términos anunciados por Trump, este representaría una de las mayores iniciativas de inversión extranjera directa en territorio estadounidense por parte de un país de Asia Central.

La publicación de Trump tuvo lugar poco después de una cumbre con varios líderes de Asia Central en la Casa Blanca, en la que el mandatario republicano abogó por la desnuclearización tras advertir sobre los riesgos de una guerra nuclear. El encuentro, celebrado reunió a al presidente estadounidense con los presidentes de Kazajistán, Uzbekistán, Tayikistán, Turkmenistán y Kirguistán, en lo que algunos analistas determinaron como una clara muestra del interés de la administración republicana por reforzar la cooperación con las exrepúblicas soviéticas de Asia Central.