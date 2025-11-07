Trump en la cumbre con presidentes de Asia Central: “Creo que la desnuclearización sería algo genial”

Donald Trump, acompañado por su gabinete, en una reunión con los líderes de Asia Central AFP

En una inédita cumbre con varios líderes de Asia Central, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abordó de manera sorpresiva y clara el riesgo de una guerra nuclear, abogando claramente por la desnuclearización.

“Creo que la desnuclearización sería algo genial. Podríamos destruir el mundo 150 veces. No hay necesidad de ello. He hablado con el presidente Putin sobre esto, he hablado con el presidente Xi sobre esto, y todos preferirían gastar ese dinero en otras cosas”, dijo el mandatario.

El encuentro, celebrado en Washington, reunió a Trump junto con los presidentes de Kazajistán, Uzbekistán, Tayikistán, Turkmenistán y Kirguistán, en una señal del interés de la Casa Blanca por reforzar la cooperación con las exrepúblicas soviéticas de Asia Central.

El comentario, recuerdan los historiadores, llega en un contexto muy simbólico, pues Kazajistán fue uno de los países más afectados por las pruebas nucleares soviéticas durante la Guerra Fría, un horror que a posteriori provocó el desarme voluntario de dicha nación.

Kazajistán y el legado terrorífico del “Polígono” Entre 1949 y 1989, la extinta Unión Soviética realizó cientos de pruebas atómicas en una región conocida como Semipalátinsk o El Polígono, en la estepa kazaja.



Allí se detonaron, según informes, más de 450 artefactos nucleares, lo que dejó terribles secuelas ambientales y sanitarias que aún perduran en esa parte de Kazajistán.



La zona, comparable en extensión a Bélgica, fue durante cuatro décadas el epicentro de los ensayos atómicos soviéticos. De hecho, tras la disolución de la URSS, Kazajistán heredó uno de los mayores arsenales nucleares del planeta, con más de un centenar de misiles y alrededor de 1.200 ojivas. No obstante, en un gesto histórico, el país, reconociendo el horror que vivieron sus habitantes, renunció voluntariamente a todas sus armas nucleares el 29 de agosto de 1991, cuando el entonces presidente Nursultan Nazarbayev decretó el cierre definitivo del sitio de pruebas de Semipalátinsk. Meses después, la nación proclamó su independencia.



Elogios varios a Trump

Durante la reunión con los líderes de Asia Central, Trump recibió elogios por parte de los mandatarios presentes. El presidente de Uzbekistán, Shavkat Mirziyoyev, lo llamó “el presidente del mundo”.

Por su parte, el presidente kazajo, Kasym-Jomart Tokayev, lo calificó de “estadista”:

“Usted es un gran líder, un estadista, enviado por el Cielo para traer de vuelta el sentido común y las tradiciones que todos compartimos y valoramos. Millones de personas en tantos países le están muy agradecidas”.

¿Más países en los Acuerdos de Abraham?

Más temprano, antes de la reunión, el presidente Trump había confirmado la adhesión de Kazajistán a los Acuerdos de Abraham —firmados originalmente en 2020 entre Israel, Emiratos Árabes Unidos y Bahréin, y más tarde extendidos a otros países— sumando ahora un nuevo miembro en Asia Central.

Sin embargo, quizás no sea el único, dado que Trump aseguró que más naciones están interesadas en unirse y prometió anunciar pronto nuevas incorporaciones.

“Hoy, más naciones se están preparando para abrazar la paz y la prosperidad a través de mis Acuerdos de Abraham. Pronto anunciaremos una ceremonia de firma para hacerlo oficial, y hay muchos más países que buscan unirse a este club de fortaleza. Aún queda mucho por venir en la unión de naciones por la estabilidad y el crecimiento: progreso real, resultados reales. ¡Benditos sean los pacificadores!"