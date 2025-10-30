El régimen de Venezuela dice haber interceptado tres aeronaves "utilizadas para el narcotráfico"

Publicado por Virginia Martínez 30 de octubre, 2025

Venezuela informó el miércoles haber interceptado tres aeronaves presuntamente utilizadas para el narcotráfico, que "venían del norte" y del "Caribe", y anunció la supuesta destrucción de dos campamentos, en el marco de sus denominados operativos antidrogas, coincidiendo con el despliegue militar de la Administración Trump cerca de las costas del país caribeño.

El líder del régimen chavista, Nicolás Maduro, anunció que dos de las aeronaves "venían del norte" y que fueron interceptadas este mismo miércoles, sin dar mayores detalles. La tercera fue detectada el lunes.

"En el uso de nuestra ley, nosotros tenemos una ley de intercepción (...) ¡pim, pum, pam! Dos aviones del narcotráfico. Para que respeten a Venezuela. Y así por el estilo, ¡pim, pum, pam todos los días! ¿Ejerciendo qué? ¿Cómo se llama eso? ¡Ejercer la soberanía!", dijo Maduro en un acto oficial.

De acuerdo a las Fuerzas Armadas del país caribeño, una de las aeronaves que supuestamente entró desde las islas del Caribe fue interceptada en el estado Apure, fronterizo con Colombia.

“Una aeronave Cessna 310 (Siglas XBRED)... apagó su 'transponder' y comunicaciones tras el despegue, ingresando de forma ilícita y furtiva por el sur de Venezuela”, informó la Región Estratégica de Defensa Integral de los Andes, perteneciente a la Fuerza Armada del régimen, que supuestamente contabiliza más de 20 aeronaves inutilizadas en lo que va del año.

El régimen ha querido mostrar sus denominadas operaciones antidrogas tras el despliegue de los buques de guerra de Estados Unidos en aguas del Caribe, como parte de un operativo para combatir los distintos cárteles que operan en la región, en particular el Cártel de los Soles, vinculado al Gobierno de Maduro.

Por su parte, Washington ha confirmado que desde el 2 de septiembre se han eliminado 14 narcolanchas, con un saldo de al menos 57 muertos, vinculadas a grupos narcoterroristas en la región.