Trump amenazó a Hamás con “encargarse rápidamente de ellos” si violan el alto el fuego con Israel

Publicado por Luis Francisco Orozco 25 de octubre, 2025

El presidente Donald Trump declaró este sábado que, si bien el acuerdo vigente entre Israel y Hamás podía considerarse como una “paz duradera”, la mayor responsabilidad de que fracase el alto el fuego recaería sobre la organización terrorista palestina, la cual ejecutó uno de los peores ataques terroristas en la historia contra la nación judía el pasado 7 de octubre de 2023. “Creo que se va a mantener”, les dijo Trump a los reporteros a bordo del Air Force One, luego de reunirse con el emir de Qatar Tamim bin Hamad al-Thani durante una escala en Doha.

“Bueno, si no se mantiene, eso sería culpa de Hamás. No será difícil encargarse rápidamente de ellos. Espero que el acuerdo se mantenga por el bien de Hamás, ya que nos dieron su palabra sobre algo, así que creo que se va a mantener y si no, entonces tendrán un problema muy grande, dijo Trump, quien luego añadió en una publicación en Truth Social que el grupo terrorista “va a tener que empezar a devolver los cuerpos de los rehenes fallecidos, incluidos dos estadounidenses, rápidamente, o los otros países involucrados en esta GRAN PAZ tomarán medidas”.

El presidente republicano también señaló que, si bien era un hecho que algunos de los cuerpos de los rehenes son difíciles de conseguir, los demás pueden ser devueltos lo antes posible, señalando además que le parecía sospechoso que la organización yihadista no haya tomado este paso. “Algunos de los cuerpos son difíciles de alcanzar, pero otros los pueden devolver ahora y, por alguna razón, no lo están haciendo. Quizá tenga que ver con su desarme, pero cuando dije, ‘ambas partes serán tratadas con justicia’, eso solo se aplica si cumplen con sus obligaciones. Veamos qué hacen en las próximas 48 horas. Estoy observando esto muy de cerca.”

Las declaraciones de Trump tienen lugar luego de que el mandatario republicano comentara el lunes que, en el caso de que Hamás decidiera romper el acuerdo al violar el alto el fuego, la respuesta “sucederá muy rápido y bastante violentamente; desafortunadamente, vamos a erradicar a Hamás.”