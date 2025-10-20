Trump niega haberle dicho a Zelenski que cediera tierras a Rusia

(COMBO) De izquierda a derecha, el presidente ruso, Vladímir Putin, en Moscú el 18 de marzo de 2025 y el presidente estadounidense, Donald Trump, en el Despacho Oval de la Casa Blanca y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en el Despacho Oval (Foto de varias fuentes / AFP)AFP

Publicado por Just The News 20 de octubre, 2025

El presidente Donald Trump ha negado las informaciones según las cuales instó al presidente ucraniano Volodímir Zelenski a aceptar las condiciones de paz propuestas por Rusia para poner fin a la guerra de Ucrania, incluida la cesión de territorio.

"No, nunca lo hemos discutido. Creemos que lo que deberían hacer es simplemente detenerse en las líneas en las que están, las líneas de batalla", dijo Trump, según a The Hill.

Su desmentido sigue a un informe del Financial Times que describía su reunión con Zelenski como una "pelea a gritos" y afirmaba que Trump dijo a Zelenski que Putin le "destruiría" si no capitulaba.

Los rusos se anexionaron formalmente cuatro provincias ucranianas en 2022, aunque no controlan plenamente ninguna de ellas. Putin había propuesto anteriormente un alto el fuego condicional si Ucrania se retiraba de Donetsk, una de las regiones en disputa.

© JTN