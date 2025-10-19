“Si Putin quiere, te destruirá”: Trump le pidió a Zelenski aceptar los términos de Rusia para poner fin a la guerra

Publicado por Luis Francisco Orozco 19 de octubre, 2025

El medio Financial Times (FT) reveló este domingo que el presidente Donald Trump instó a su par ucraniano, Volodímir Zelenski, a aceptar los términos del régimen ruso para ponerle fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, durante una reunión que ambos mandatarios tuvieron este viernes en la Casa Blanca, y en la que, según detalló el FT, el líder conservador le advirtió a Zelenski que Putin le había asegurado que “destruiría” todo su país si no aceptaba.

De acuerdo con lo publicado por el FT, diferentes funcionarios que estuvieron presentes en la reunión y hablaron bajo condición de anonimato detallaron que Trump pareció adoptar durante su encuentro con Zelenski buena parte de la narrativa del Kremlin, llegando al punto de contradecir varias de sus declaraciones recientes sobre las debilidades que ha estado sufriendo Rusia durante la guerra, la cual lleva poco más de tres años sin que haya podido materializar, ya no solo una conquista de Ucrania, sino tampoco un cambio de régimen.

El medio explicó que un funcionario europeo presente en la reunión aseguró que Trump le dijo al mandatario ucraniano que Putin le había asegurado que el conflicto era una “operación especial, ni siquiera una guerra”, y añadió que Zelenski debía llegar a un acuerdo o enfrentarse a la destrucción. El funcionario añadió que Trump le advirtió a Zelenski que estaba perdiendo la guerra: “Si [Putin] quiere, te destruirá”.

Trump le pidió a Zelenski entregar el Donbás

En un momento de la reunión, el presidente estadounidense habría incluso arrojado a un lado los mapas del campo de batalla de Ucrania, para luego decirle a Zelenski que se sentía “harto” de ver una y otra vez el mapa del frente ucraniano. “Esta línea roja, ni siquiera sé dónde está. Nunca he estado ahí”, dijo Trump, según le comentó el funcionario europeo al FT.

El mismo funcionario aseguró al medio que Trump también comentó que la economía rusa estaba en muy buen estado, representando una fuerte contradicción con sus declaraciones públicas recientes, en las que había instado a Putin a negociar porque su “economía va a colapsar”.

Otras personas familiarizadas con el encuentro entre Trump y Zelenski también detallaron al medio que la reunión derivó en numerosas ocasiones en una “discusión a gritos”, con el líder conservador “maldiciendo todo el tiempo”. Dichas fuentes agregaron que Trump insistió en que Zelenski entregara toda la región del Donbás a Putin y repitió constantemente los mismos argumentos que el dictador ruso había expuesto en su llamada un día antes.